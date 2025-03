miały przyznaną rentę socjalną,

miały orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Wniosek o dodatek dopełniający muszą z kolei złożyć osoby, które na dzień 1 stycznia 2025 r. były uprawnione do pobierania renty socjalnej, są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Aby otrzymać dodatek dopełniający należy złożyć do ZUS wniosek EDD-SOC (wnioski można było składać od 1 stycznia tego roku). ZUS przypomina, że do dokumentu należy załączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wystawione najwcześniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

Dodatek dopełniający a inne świadczenia

Jak wyjaśnia ZUS, przyznanie prawa do dodatku dopełniającego wiąże się z utratą prawa do świadczenia uzupełniającego. Na wysokość wypłacanego dodatku dopełniającego wpływa również m.in. wysokość pobieranej łącznie renty socjalnej i renty rodzinnej. Osoby, które od 1 stycznia tego roku mają prawo do pobierania dodatku dopełniającego, otrzymają go: