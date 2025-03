Pierwszą ratę podatku za 2025 r. należy opłacić do 15 marca. Wysokość daniny jest ustalana przez rady gminy, jednak górne granice wyznacza minister finansów. Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki oraz ich części, a także budowle oraz ich części. Podatku od nieruchomości nie opłaca się w przypadku użytków rolnych lub lasów, chyba że jest prowadzona na nich działalność gospodarcza.

Reklama

Podatek od nieruchomości 2025. O ile wzrosły stawki?

Maksymalne stawki ustalane przez ministra podlegają corocznej waloryzacji, biorąc pod uwagę wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku. W 2025 r. stawki będą wyższe o 2,7 proc. w porównaniu do zeszłorocznych. Przykładowo, podatek od budynków mieszkalnych lub ich części wyniesie 1,19 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, z kolei w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 34 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wyniesie 1,38 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni.

Czytaj więcej Nieruchomości Określanie klas energetycznych budynków. Kiedy nowe zasady wejdą w życie? Trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi określania klas energetycznych budynków oraz wydawania świadectw energetycznych. Projekt ma wejść w życie w drugiej połowie 2026 roku. To później niż pierwotnie zakładano.

Osoby, które mają na swojej działce budynki gospodarcze, mogą być zaskoczone wysokością podatku od nieruchomości. Okazuje się, że może być on znacznie wyższy niż podatek za duży dom i to nawet dziesięciokrotnie. Tego typu nieruchomości są zaliczane do grupy „pozostałych budynków”, czyli budynków niemieszkalnych i niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym roku maksymalna wysokość podatku od takich nieruchomości wynosi 11,48 zł.

Kiedy i jak należy opłacić podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne płacą podatek w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Jeżeli jednak kwota podatku nie przekracza 100 zł, nie dzieli się go. W tej sytuacji całość płaci się w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca. Wysokość daniny ustala organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Może być to wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta.