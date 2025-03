Inne prowadzone prace wspomniane powyżej to między innymi budowa nowego centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków czy przygotowanie krajowego planu renowacji. To niezbędne kroki do wdrożenia dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

MRiT zapowiada, że nowy projekt uwzględni wyniki dotychczasowych uwag i prac. Ich zakres jest tak szeroki, że kolejna wersja rozporządzenia zostanie ponownie przekazana do konsultacji z innymi resortami oraz do konsultacji publicznych.

Klasy energetyczne budynków. Jakie zmiany chce wprowadzić ministerstwo?

Według informacji przekazanych Interii przez ministerstwo procedura wyznaczania charakterystyki energetycznej nie ulegnie większym zmianom. Chodzi o takie jej zmodyfikowanie, które pomoże w precyzyjnych obliczeniach. Podobnie ma wyglądać kwestia klas energetycznych budynków.

Czytaj więcej Ceny Energii Ceny energii spadną. Jest deklaracja giganta Tauron zapowiada, że do końca roku pojawią się niższe taryfy za energię elektryczną względem tych, które obecnie obowiązują. Mają być one konkurencyjne nawet względem stawek mrożonych przez rząd, a więc na poziomie 500 zł za MWh. Spółka nie widzi potrzeby, aby dalej mrozić ceny energii. O czym innym świadczą jednak wypowiedzi przedstawicieli rządu.

Projekt, który konsultowano latem zeszłego roku, określa między innymi podział na klasy energetyczne budynków. Konieczność ich wprowadzenia wynika z dyrektywy o efektywności budynków, która weszła w życie w maju 2024 roku.

Klasy energetyczne dotyczyć mają budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, gospodarczych, produkcyjnych oraz magazynowych – podział opierać się ma na wskaźniku zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i obejmować osiem klas: od A+, która jest najwyższa, do G.