Jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych, kto znalazł rzecz i zna osobę, która jest uprawniona do jej odbioru, a także miejsce jej pobytu, niezwłocznie musi ją zawiadomić o znalezieniu rzeczy i wezwać do jej odbioru. Jeśli jednak znalazca nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy ani jej miejsca pobytu, to według art. 5 ust. 1 musi zawiadomić o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce jej znalezienia. Art. 6 stanowi z kolei, że jeśli znaleziona rzecz to na przykład broń, amunicja czy materiały wybuchowe, a także dokumenty, takie jak między innymi dowód osobisty czy paszport, to konieczne jest niezwłoczne przekazanie rzeczy najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a w przypadku, gdy zabranie rzeczy z miejsca znalezienia może być zagrożeniem dla zdrowia lub życia – należy zawiadomić o miejscu, w którym znajduje się ta rzecz. Wówczas to Policja niezwłocznie zawiadomi o miejscu oraz znalazcy właściwego starostę.

Ile wynosi znaleźne? Komu przysługuje i kiedy?

Według art. 10 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych znalazca, który przechowuje rzecz oraz uczynił zadość związanym z tym obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy – w przypadku, gdy zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. Jeśli więc takiego żądania nie będzie, odbiorca rzeczy nie musi wypłacać znaleźnego.

Z kolei w ust. 2 czytamy, że w sytuacji, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. Oznacza to, że przechowujący musi zawiadomić znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania lub siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę, która jest uprawniona do odbioru rzeczy.

Nagroda za znalezienie zagubionej rzeczy

Za znalezienie zagubionej rzeczy znalazcy przysługuje nagroda, jeśli znaleziona rzecz jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa.