Aktualizacja: 02.10.2025 17:22 Publikacja: 02.10.2025 16:57
Foto: materiały prasowe
Na czwartkowej pierwszej październikowej sesji mocno zyskują na wartości akcje Cyfrowego Polsatu. Przed godziną14-tą walor spółki, do której należy sieć komórkowa Plus, płatna telewizja Polsat Box, grupa stacji telewizyjnych i operator stacjonarny Netia, kosztował 15,1 zł, o 8,14 proc. więcej niż w środę. To oznacza wzrost kapitalizacji (wartość 100 proc. akcji wg. kursu) Cyfrowego Polsatu o prawie 720 mln zł w kilka godzin.
Tymczasem spółka nie podała żadnych nowych komunikatów. Za to (w środę) w tabeli agencji Bloomberg pojawiła się wzmianka o nowej rekomendacji Santander Biuro Maklerskie. Brzmi ona „przeważaj”, a cena docelowa została ustalona na 18 zł za walor. Dla porównania pod koniec lipca biuro zalecało „neutralne” podejście do akcji spółki, a cena docelowa była o 10 groszy niższa.
Nowe zalecenie biura brzmi diametralnie inaczej niż pod koniec lipca. Trzeba jednak zauważyć, że od poprzedniej rekomendacji biura papiery Cyfrowego Polsatu mocno potaniały, a zaleceniami biur rządzą ich wewnętrzne regulacje określające przy jakim dyskoncie wobec ceny docelowej należy się instrumentom konkretne zalecenie. Za akcję telekomunikacyjno-medialnej grupy płacono w połowie września około 13,5 zł.
Według agencji Bloomberg, która widziała treść nowej rekomendacji (jest ona utajniona dla osób niebędących klientami biura), Paweł Puchalski, analityk Santander Biuro Maklerskie opisał pozytywne dla spółki skutki niskiej inflacji i zbliżającej potencjalnie się obniżki stóp procentowych dla finansów i mechanizmów wyceny spółki.
Według niego, efekty nowej oferty usług telekomunikacyjnych grupy Cyfrowego Polsatu mogą być widoczne w wynikach za trzeci kwartał.
Notowania Cyfrowego Polsatu podlegają dużym wahaniom. Spółka jest głównym aktywem założonej w Liechtensteinie fundacji TiVi Foundation, w której trwa rodzinny spór o władzę. W sytuacji gdy sama spółka nie publikuje wielu informacji, inwestorzy są wrażliwi na każde doniesienie na jej temat. W kwietniu akcja spółki kosztowała około 19 zł.
Od tamtej pory sporo się wydarzyło. Zygmunt Solorz przegrał z dziećmi spór w sądzie w Liechtensteinie w pierwszej instancji, został odwołany z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu i trwają spory o rejestrację zmian we władzach szeregu firm ze zbudowanego przez niego portfela. Cyfrowy Polsat pokazał słabe wyniki za drugi kwartał 2025 r.
