W Gazprom Neft powiązano całkowite przejście na krajowe produkty IT z koniecznością zwiększenia konkurencji na rynku i uniezależnienia się od „zmonopolizowanych rozwiązań”. Koncern zwraca uwagę na luki w łączności i funkcjonalności różnych typów rosyjskiego oprogramowania.

Świat IT daleko z przodu

„Jeśli potraktujemy to (przejście na oprogramowanie krajowe) jako zastąpienie za wszelką cenę, to jest to możliwe w ciągu czterech lat, ale ze stratą wydajności” – podkreślił w analizie Severstal-Infocom - dział IT koncernu metalurgicznego Severstal, oligarchy Aleksieja Mordaszowa. Do tego koszty ponoszone przez rosyjskie firmy w związku z „pełną transformacją” mogą stać się „nieuzasadnienie wysokie”.

Timofiej Woronin zastępca dyrektora Centrum Polityki Naukowo-Technicznej Uniwersytetu Moskiewskiego podkreślił, że dla rosyjskich firm korzystne jest maksymalne opóźnienie realizacji rządowego wymogu kosztownej i długotrwałej substytucji oprogramowania importowanego.

Dlaczego? Bowiem zagraniczni dostawcy IT często oferują bardziej elastyczne warunki świadczenia usług i wygodną funkcjonalność.