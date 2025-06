Analityk: II kwartał będzie dużo lepszy niż przed rokiem

– Zakładam, że II kwartał będzie odznaczać się bardzo wysoką dynamiką wzrostu – mówi nam tymczasem Maciej Bobrowski, śledzący kinowy rynek analityk domu maklerskiego BDM. – Jednocześnie trzeba pamiętać, że II kwartał w ujęciu historycznym nie jest najmocniejszym okresem dla polskich kin.

– Z bieżącej perspektywy na cały 2025 rok utrzymuję umiarkowany optymizm, wskazujący na możliwy wzrost widowni względem 2024 roku – mówi analityk. 14 maja zakładał on, że do kin pójdzie w tym roku o 2,6 proc. widzów więcej niż w roku 2024.

– Zakładamy, że w całym roku widownia kin w Polsce będzie o kilka procent wyższa niż w 2024 r. – ocenia Tomasz Jagiełło.

Jakie filmy przyciągną widzów do kin? Teraz „Lilo”, potem „Avatar”

Optymizm co do frekwencji płynie także ze strony szefostwa Cinema City Poland. – Jesteśmy pełni optymizmu co do frekwencji kinowej w 2025 roku. Choć początek roku był nieco spokojniejszy w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 roku, należy pamiętać, że tego typu porównania zawsze wymagają kontekstu – kalendarz premier filmowych różni się znacząco z roku na rok – mówi Oldrich Kubista, członek zarządu Cinema City Poland.

On również wskazuje, że to za sprawą „Minecraft” rynek wrócił na ścieżkę wzrostu. – Premierowy weekend filmu „Minecraft" przyciągnął do sal kinowych niemal milion widzów, co stanowi największe otwarcie w historii polskich kin – przypomina.

– Obecna oferta, w której królują m.in. „Lilo i Stitch" czy „Mission: Impossible. The Final Reckoning", cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno młodszej, jak i dorosłej widowni – ocenia Kubista.