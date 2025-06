Ukraiński atak na Most Kerczeński: nowe uderzenie w logistykę Rosji

Ukraińska Służba Bezpieczeństwa przyznała się do ataku na Most Kerczeński – kluczowy punkt łączący Krym z Federacją Rosyjską. Uszkodzenia podpór konstrukcji mogą skutkować wstrzymaniem użytkowania mostu. To poważny cios nie tylko militarny, ale i gospodarczy – Most Kerczeński pełni strategiczną rolę w zaopatrywaniu okupowanego Krymu.

Chiny blokują eksport metali ziem rzadkich. Przemysł motoryzacyjny alarmuje

Europejscy i japońscy producenci samochodów ostrzegają przed zakłóceniami produkcji. Ograniczenia eksportowe metali ziem rzadkich z Chin prowadzą do przestojów w dostawach kluczowych komponentów. Alternatyw brak, a sytuacja może mieć wpływ na globalny rynek motoryzacyjny. Lobby motoryzacyjne VDA apeluje o interwencję polityków.

