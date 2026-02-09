05:41 W nocy Rosjanie strącili 69 ukraińskich dronów

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że 28 dronów strącono nad obwodem kurskim, 27 nad obwodem briańskim, 5 nad obwodem biełgorodzkim, 3 nad obwodem tulskim, po 2 nad obwodami orłowskim i kałuskim i po 1 nad obwodami astrachańskim i woroneskim.

04:44 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy publikuje nagranie, na którym widać, jak pilot myśliwca F-16 niszczy drona-kamikadze

Pilot miał strącić drona przy użyciu działka pokładowego.

04:39 W ciągu dwóch tygodni Ukraina otrzymała wsparcie dla sektora energetycznego od 11 partnerów zagranicznych

Takie informacje przekazał ukraiński wicepremier i minister energetyki Denys Szmyhal. Szmyhal poinformował, że wsparcie energetyczne przekazali Ukrainie partnerzy ze Szwajcarii, Danii, Kanady, Słowacji, Szwecji, Azerbejdżanu, Niemiec, Austrii, Litwy i Włoch. 8 lutego Ukraina zanotowała rekordowy poziom importu energii.

04:36 Jedna osoba zginęła w nocnym ataku dronów na Odessę

W wyniku ataku doszło do uszkodzeń budynków mieszkalnych. W płomieniach stanął dach bloku mieszkalnego oraz stojące na parkingu samochody, uszkodzony został także gazociąg. Serhij Łysak, mer Odessy, poinformował o jednej ofierze śmiertelnej ataku.

04:34 Obwód chersoński otrzymał 34 generatory prądotwórcze od międzynarodowych partnerów

Generatory trafią do 10 hromad (gmin) w obwodzie chersońskim. Ukraińcom zostały przekazane za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

04:33 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan w obwodzie charkowskim

Na nagraniu widać m.in. przeprowadzony w Kamieńcu Podolskim atak na budynek, w którym skryli się Rosjanie.

04:28 W nocy działanie wstrzymały dwa rosyjskie lotniska

Jak informuje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) samolotów tymczasowo nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Kałudze i Wołgogradzie.

04:24 Załoga fregaty Admirał Kasatonow ćwiczyła walkę z dronami morskimi na Morzu Barentsa

O ćwiczeniach informuje biuro prasowe Floty Północnej. Elementem ćwiczeń było też ostrzeliwanie z dział pokładowych celów znajdujących się na brzegu w odległości ok. 12 km od okrętu.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1446 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1446 dniu wojny Foto: PAP