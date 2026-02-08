08:27
08.02.2026

Prezydent Słowacji: przekazanie MiG-29 Ukrainie było błędem

Prezydent Słowacji Peter Pellegrini nazwał decyzję poprzedniego rządu o przekazaniu Ukrainie myśliwców MiG-29 błędem. Przypomniał, że będąc jeszcze premierem, wydał rozkaz utrzymania zdolności bojowej ówczesnych słowackich myśliwców MiG-29, dopóki ich rolę nie przejmą nowe amerykańskie samoloty F-16. - Do dziś uważam za błąd, że Słowacja pozbyła się MiG-ów, których wówczas nie miała w zapasie. Żaden inny kraj nie zrobił tego w taki sposób, że po przekazaniu własnej broni zaczął polegać wyłącznie na pomocy sąsiadów – stwierdził.

07:59
08.02.2026

Ukraińskie Siły Powietrzne: Rosja zaatakowała 101 dronami

Minionej nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę 101 bezzałogowymi statkami powietrznymi. Siły Powietrzne Ukrainy w porannym komunikacie poinformowały o zestrzeleniu lub unieszkodliwieniu 69 z nich. 

07:55
08.02.2026

294 starcia na froncie. Najnowszy komunikat ukraińskiego sztabu

W ciągu ostatniej doby na linii frontu odnotowano 294 starcia bojowe. Najwięcej ataków odnotowano na kierunkach słobożańskim, pokrowskim i hulajpolskim – poinformował w komunikacie operacyjnym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:31
08.02.2026

Nocny atak na Nowoołeksandriwkę, ranne dziecko

10-letni chłopiec został ranny w ataku bezzałogowego statku powietrznego w miejscowości Nowooleksandriwka w obwodzie dnieprowskim. Uszkodzone zostały trzy domy mieszkalne. Rosjanie przypuścili także atak artyleryjski w obwodzie nikopolskim, wieś Pokrowsk i miejscowość Czerwonohryhoriwka.

07:09
08.02.2026

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o stratach Rosji 

W ciągu minionej doby Rosjanie mieli stracić 1040 żołnierzy, jeden czołg, jeden pojazd opancerzony, osiem zestawów artyleryjskich, 468 dronów, 6 pojazdów (w tym cysterny) i pięć jednostek sprzętu specjalnego.

06:48
08.02.2026

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1445 dniu wojny 

06:30
07.02.2026

