Prezydent Słowacji Peter Pellegrini nazwał decyzję poprzedniego rządu o przekazaniu Ukrainie myśliwców MiG-29 błędem. Przypomniał, że będąc jeszcze premierem, wydał rozkaz utrzymania zdolności bojowej ówczesnych słowackich myśliwców MiG-29, dopóki ich rolę nie przejmą nowe amerykańskie samoloty F-16. - Do dziś uważam za błąd, że Słowacja pozbyła się MiG-ów, których wówczas nie miała w zapasie. Żaden inny kraj nie zrobił tego w taki sposób, że po przekazaniu własnej broni zaczął polegać wyłącznie na pomocy sąsiadów – stwierdził.
Minionej nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę 101 bezzałogowymi statkami powietrznymi. Siły Powietrzne Ukrainy w porannym komunikacie poinformowały o zestrzeleniu lub unieszkodliwieniu 69 z nich.
W ciągu ostatniej doby na linii frontu odnotowano 294 starcia bojowe. Najwięcej ataków odnotowano na kierunkach słobożańskim, pokrowskim i hulajpolskim – poinformował w komunikacie operacyjnym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
10-letni chłopiec został ranny w ataku bezzałogowego statku powietrznego w miejscowości Nowooleksandriwka w obwodzie dnieprowskim. Uszkodzone zostały trzy domy mieszkalne. Rosjanie przypuścili także atak artyleryjski w obwodzie nikopolskim, wieś Pokrowsk i miejscowość Czerwonohryhoriwka.
W ciągu minionej doby Rosjanie mieli stracić 1040 żołnierzy, jeden czołg, jeden pojazd opancerzony, osiem zestawów artyleryjskich, 468 dronów, 6 pojazdów (w tym cysterny) i pięć jednostek sprzętu specjalnego.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
