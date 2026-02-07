07:03 Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały loty

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały loty z powodu operowania polskiego lotnictwa wojskowego w przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że ograniczenie operacji lotniczych jest konieczne w celu "zapewnienie możliwości swobodnego działania" lotnictwa wojskowego.

06:46 Polska poderwała myśliwce w związku z atakami Rosji w Ukrainie

W związku z atakami Rosji na Ukrainie rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. W stan gotowości postawiono również naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji" - czytamy w komunikacie. DORSZ podało, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

