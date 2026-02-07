Aktualizacja: 07.02.2026 07:37 Publikacja: 07.02.2026 06:30
Lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały loty z powodu operowania polskiego lotnictwa wojskowego w przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że ograniczenie operacji lotniczych jest konieczne w celu "zapewnienie możliwości swobodnego działania" lotnictwa wojskowego.
W związku z atakami Rosji na Ukrainie rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. W stan gotowości postawiono również naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji" - czytamy w komunikacie. DORSZ podało, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 5 na 6 lutego Uk...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
- Kończymy przygotowanie 48. pakietu, będzie miał wartość 200 mln zł i będzie głównie polegał na sprzęcie pancer...
W izraelskich atakach na cele w Strefie Gazy zginęło 19 Palestyńczyków, w tym 10-dniowe i 5-miesięczne dziecko,...
Po zmasowanym ataku powietrznym Rosji na Ukrainę w nocy z 2 na 3 lutego, którego celem był m.in. Kijów i infrast...
Josep Guardiola, trener Manchesteru City na konferencji prasowej przed półfinałem Pucharu Ligi, w którym jego dr...
Zapowiedź odcięcia rosyjskiej armii od jej nielegalnych połączeń z siecią Elona Muska wywołała wybuch wściekłośc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas