Rozmowy w Abu Zabi bez przełomu

Najnowszy krok dyplomatyczny jest następstwem nieudanych rozmów w Abu Zabi, w których pośredniczyły Stany Zjednoczone. Nie przyniosły one przełomu z powodu – jak podano – „wzajemnie wykluczających się żądań” Ukrainy i Rosji. Rosja nadal nalega na wycofanie się Ukrainy z regionu Donbasu, Kijów jednoznacznie odrzuca te roszczenia.

– Dlaczego właśnie do tego lata? Rozumiemy, że kwestie wewnętrzne w Ameryce (zaplanowane na listopad tzw. wybory środka kadencji) mają (na to) wpływ i z pewnością staną się dla nich jeszcze bardziej aktualne. Po raz pierwszy strony uznały, że najtrudniejsze kwestie mogą zostać poruszone podczas trójstronnego spotkania przywódców. Z pewnością. Ale do tego potrzebne są pewne elementy przygotowawcze. Ważne jest, że dyskusja w takim formacie jest obecna – zaznaczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy oznajmił również, że Stany Zjednoczone potwierdziły swój udział w monitorowaniu przyszłego zawieszenia broni między Ukrainą i Rosją. – Wojskowi przeprowadzili rozmowy i rozumieją, w jaki sposób – w przypadku podjęcia przez polityków decyzji o zakończeniu wojny – będzie przebiegało, pod względem technicznym, monitorowanie zawieszenia broni przez Ukrainę, Rosję i Stany Zjednoczone. Oznacza to, że Stany Zjednoczone potwierdzają swój udział. Jeśli chodzi o Europę, nie oznacza to, że nie będzie ona uczestniczyć w tym procesie – wyjaśnił Zełenski.

Wołodymyr Zełenski: Myślę, że Władimir Putin rozważa przerwę w wojnie

Zdaniem Zełenskiego deficyt rosyjskiego budżetu zmusza Kreml do zmniejszenia wypłat dla wojskowych, co w warunkach rosnących strat na polu walki prowadzi do redukcji sił na linii frontu. Zauważył, że przywódca Rosji Władimir Putin nie chce ogłaszać mobilizacji, dlatego rozważa przerwę w wojnie. - Myślę, że potrzebują przerwy. Myślę, że Putin myśli o przerwie – ocenił.