Rzeczpospolita
Wydarzenia
Administracja Donalda Trumpa zwiększa presję na Ukrainę i Rosję. Padł termin podpisania porozumienia pokojowego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił termin wyznaczony przez USA dla Ukrainy i Rosji na sfinalizowanie porozumienia pokojowego i zakończenie wojny.

Aktualizacja: 07.02.2026 13:25 Publikacja: 07.02.2026 13:19

Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski

Foto: Reuters/Alina Smutko

Bartosz Lewicki

W piątkowej rozmowie z dziennikarzami – ich treść została objęta embargiem do sobotniego poranka – Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Stany Zjednoczone wyznaczyły Ukrainie i Rosji termin do czerwca na sfinalizowanie porozumienia pokojowego, mającego na celu zakończenie trwającego blisko cztery lata konfliktu. Oświadczył, że jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, można się spodziewać, że administracja Donalda Trumpa „zwiększy presję na obie strony, aby doprowadzić do rozwiązania”. 

– Amerykanie proponują, aby strony zakończyły wojnę do początku lata i prawdopodobnie będą wywierać na nie presję właśnie zgodnie z tym harmonogramem – oświadczył Zełenski. – Mówią, że chcą zrobić wszystko do czerwca. I zrobią wszystko, żeby zakończyć wojnę. Chcą jasnego harmonogramu wszystkich wydarzeń – dodał ukraiński prezydent.

Aby przyspieszyć negocjacje, Stany Zjednoczone zaproponowały zorganizowanie w przyszłym tygodniu kolejnej, trzeciej rundy rozmów trójstronnych Ukraina-USA-Rosja na swoim terytorium, prawdopodobnie w Miami. Kijów potwierdził swój udział w tych rozmowach. Wciąż nie ma reakcji Kremla. 

Rozmowy w Abu Zabi bez przełomu

Najnowszy krok dyplomatyczny jest następstwem nieudanych rozmów w Abu Zabi, w których pośredniczyły Stany Zjednoczone. Nie przyniosły one przełomu z powodu – jak podano – „wzajemnie wykluczających się żądań” Ukrainy i Rosji. Rosja nadal nalega na wycofanie się Ukrainy z regionu Donbasu, Kijów jednoznacznie odrzuca te roszczenia.

– Dlaczego właśnie do tego lata? Rozumiemy, że kwestie wewnętrzne w Ameryce (zaplanowane na listopad tzw. wybory środka kadencji) mają (na to) wpływ i z pewnością staną się dla nich jeszcze bardziej aktualne. Po raz pierwszy strony uznały, że najtrudniejsze kwestie mogą zostać poruszone podczas trójstronnego spotkania przywódców. Z pewnością. Ale do tego potrzebne są pewne elementy przygotowawcze. Ważne jest, że dyskusja w takim formacie jest obecna – zaznaczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy oznajmił również, że Stany Zjednoczone potwierdziły swój udział w monitorowaniu przyszłego zawieszenia broni między Ukrainą i Rosją. – Wojskowi przeprowadzili rozmowy i rozumieją, w jaki sposób – w przypadku podjęcia przez polityków decyzji o zakończeniu wojny – będzie przebiegało, pod względem technicznym, monitorowanie zawieszenia broni przez Ukrainę, Rosję i Stany Zjednoczone. Oznacza to, że Stany Zjednoczone potwierdzają swój udział. Jeśli chodzi o Europę, nie oznacza to, że nie będzie ona uczestniczyć w tym procesie – wyjaśnił Zełenski. 

Wołodymyr Zełenski: Myślę, że Władimir Putin rozważa przerwę w wojnie

Zdaniem Zełenskiego deficyt rosyjskiego budżetu zmusza Kreml do zmniejszenia wypłat dla wojskowych, co w warunkach rosnących strat na polu walki prowadzi do redukcji sił na linii frontu. Zauważył, że przywódca Rosji Władimir Putin nie chce ogłaszać mobilizacji, dlatego rozważa przerwę w wojnie. - Myślę, że potrzebują przerwy. Myślę, że Putin myśli o przerwie – ocenił. 

Według ukraińskiego prezydenta, który powołał się na dane wywiadu wojskowego (HUR), rzeczywisty deficyt rosyjskiego budżetu wyniósł w 2025 r. ponad 100 mld dol., przy oficjalnie uznanym deficycie wynoszącym ponad 80 mld dol., a w tym roku – jego zdaniem – będzie jeszcze większy.

Zełenski zauważył, że w retoryce Rosjan „nastąpiły zmiany”. – Ale nie wierzę im ani trochę. Myślę, że żywią wobec nas mniej więcej takie same uczucia jak wcześniej, ponieważ nienawidzą Ukrainy, i tyle. To oni wypowiedzieli nam wojnę. I nie była to wojna sprowokowana przez Ukrainę. Przybyli tutaj i zaczęli zabijać Ukraińców. To jest nienawiść. Pamiętacie przecież, ile było znęcania się, tortur, morderstw od samego początku wojny. Dlatego nie mamy żadnych złudzeń – powiedział. 

„Rosjanie po raz pierwszy poruszyli kwestię strefy ekonomicznej w Donbasie”

Według Zełenskiego w Abu Zabi strona rosyjska w środę i czwartek po raz pierwszy poruszyła kwestię utworzenia wolnej strefy ekonomicznej w obwodzie donieckim. Prezydent Ukrainy przyznał jednak, że nie wie, czy taki pomysł może zostać zrealizowany. – Kiedy rozmawialiśmy o wolnej strefie ekonomicznej, mieliśmy różne poglądy na ten temat. Część tej strefy, która obecnie znajduje się pod kontrolą Rosjan, ma pozostać pod kontrolą Rosjan. Część strefy, którą obecnie kontrolujemy, czyli wschodnia część Donbasu, pozostanie pod naszą kontrolą – stwierdził Zełenski. 

Rozmowy w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, które odbyły się w minioną środę i czwartek, były drugą rundą negocjacji w trójstronnym formacie Ukrainy, Rosji i USA. Zgodnie z oczekiwaniami, nie doprowadziły one do przełomu w postaci wstrzymania walk, lecz wielu analityków uważa za sukces sam fakt, że się odbyły i zostały ocenione przez wszystkie zainteresowane strony jako konstruktywne.

