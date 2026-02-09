Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Arktyka zamroziła plany Putina. Przewozy towarów Oceanem Arktycznym coraz niższe

Plan Kremla przeniesienia transportu ładunków na Ocean Arktyczny poniósł porażkę. Rosji brakuje klientów zainteresowanych takim transportem, choć jest on szybszy od drogi przez Kanał Sueski.

Publikacja: 09.02.2026 12:50

Arktyka zamroziła plany Putina. Przewozy towarów Oceanem Arktycznym coraz niższe

Foto: Reuters

Iwona Trusewicz

Zgodnie z dekretem rosyjskiego dyktatora podpisanym w 2018 r., transport towarów morzami rosyjskiej Arktyki miał osiągnąć 80 mln ton do 2024 r. i 200 mln do 2030 r. Dziś wiadomo już, że były to liczby nie do osiągnięcia dla Rosjan w warunkach rozpętanej przez siebie wojny.

Północna Droga Morska krótsza o 10 dni od drogi przez Kanał Sueski 

W 2025 r. Północną Drogą Morską (PDM) przetransportowano 37,02 mln ton ładunków, co stanowi spadek o 2,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wyliczyło Centrum Gekon, cytowane przez gazetę „Kommiersant”. 

PDM o długości 5600 kilometrów i przecinająca pięć mórz arktycznych, pozwala na skrócenie czasu podróży do Azji o 7-10 dni w porównaniu z tradycyjną trasą przez Kanał Sueski. Pomimo szybkości dostaw, nadal niewielu jest zainteresowanych transportem ładunków przez rosyjską Arktykę. W 2025 r. to rosyjski eksport stanowił większość przewozów ładunków arktycznymi morzami (60 proc., czyli 22,2 miliona ton). LNG, ropa i kondensat gazowy stanowiły 83 proc. towarów. Dostawy pochodziły z zakładów LNG koncernu Novatek – Jamał LNG, Arctic LNG 2 (objęty sankcjami) oraz złoża Nowoportowskoje należącego do Gazprom Nieftu.

W minionym roku dostawy LNG PDM zmniejszyły się o blisko 2,7 proc. rok do roku. Odnotowano również spadek transportów ropy naftowej ze złoża Nowoportowskoje. Dostawy ładunków masowych były niższe ponad 2,5-krotnie, spadając do 0,41 mln ton. Także ładunki drobnicowe, w tym produkty koncernu Norylski Nikiel (objęty sankcjami) zmniejszyły się o 2,2 proc., do 3,91 mln ton.

Chiny wspierają transport przez rosyjską Arktykę

Gdyby nie zamówienia chińskie, ruch północnymi wodami rosyjskiej Arktyki całkowicie by zamarł. Dzięki Chinom dostawy produktów naftowych wzrosły o 43 proc., do 1,27 mln ton, kondensatu gazowego o 17 proc., do 1,55 mln ton, koncentratu rudy żelaza wzrosły 13,5-krotnie do 365 tys. ton. Z tego ostatniego 330 tys. ton koncentratu rudy żelaza z obwodu murmańskiego stanowiły chińskie zamówienia.

Reklama
Reklama

– W 2026 r. wielkości przewozów PDM nie przekroczą poziomu z 2025 r., ponieważ nadal nie ma źródeł wzrostu – mówi Michaił Grigorjew, szef centrum konsultingowego Gekon. Według niego, aby w pełni wykorzystać szlak biegnący od Cieśniny Karskiej do Cieśniny Beringa, Rosja musi współpracować z innymi krajami i poszukiwać nowych rynków zbytu zarówno na wschodnim Pacyfiku, jak i na zachodnim Atlantyku.

Czytaj więcej

Rosja nie potrafi zbudować lodołamaczy bez części z Zachodu
Transport
Rosja nie potrafi zbudować lodołamaczy bez części z Zachodu

Przeszkodą, której do dziś nie udało się pokonać, są też braki specjalistycznych jednostek arktycznych – gazowców klasy lodowej i najmocniejszych lodołamaczy. Do wojny Rosja zamawiała takie jednostki za granicą, a rosyjskie stocznie nie radzą sobie z budową. Opóźnienia rosną, a sankcje na import elementów do arktycznej floty poważnie utrudniają dokończenie jednostek.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Arktyka Transport Północna Droga Morska
Osoby zatrudnione w transporcie drogowym to głównie obcokrajowcy
Transport
Problemy kadrowe w transporcie drogowym. Pracuje za mało Polaków
Peter Köhler, prezes Leo Express
Transport
Prezes Leo Express: Polska kolej wchodzi w swój złoty wiek
K-Komando na rosyjskim statku. Estonia zatrzymuje kontenerowiec
Transport
K-Komando na rosyjskim statku. Estonia zatrzymuje kontenerowiec
Lotniska w Warszawie i Katowicach obsłużyły w zeszłym roku największą liczbę ładunków
Transport
Polski rynek transportu lotniczego rośnie szybciej niż europejski. Przodują dwa lotniska
Lotnisko Szeremietiewo pod Moskwą
Transport
Wojna uderza w rosyjski rynek lotniczy. Mniej samolotów, mniej pasażerów
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama