Putin budował system totalny. Czy Rosja mogła pójść inną drogą?

W najnowszym odcinku programu „Rzecz o geopolityce” Mateusz Grzeszczuk gości Piotra Skwiecińskiego, byłego ambasadora RP w Armenii, wieloletniego dyrektora Instytutu Polskiego w Moskwie oraz byłego dziennikarza „Rzeczpospolitej”.

Jak przez ostatnie lata zmieniała się Rosja i dlaczego dzisiejszy Kreml z taką łatwością ignoruje historyczne doświadczenia swoich sąsiadów?

Ewolucja systemu: Od Miedwiediewa do „Putina 2.0”

Ambasador Skwieciński wspomina czasy prezydentury Dmitrija Miedwiediewa jako okres „odwilży”, w którym toczyły się – z dzisiejszej perspektywy niewyobrażalne – rozmowy o ruchu bezwizowym między Rosją a Unią Europejską. Punktem zwrotnym była jednak „roszada” z 2011 r. kiedy to ogłoszono powrót Władimira Putina na urząd prezydenta. Wydarzenie to, w połączeniu z podfałszowanymi wyborami do Dumy, wywołało falę „białych protestów”.

Według eksperta, powrót Putina w 2012 r. oznaczał narodziny „Putina 2.0” – przywódcy zdecydowanie bardziej antyzachodniego i zdeterminowanego, by zdławić opozycję, co zmaterializowało się m.in. w ustawie o „agentach zagranicznych” czy brutalnych procesach po zamieszkach na placu Bołotnym.