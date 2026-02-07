Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

54 min. 27 sek.

Putin budował system totalny. Czy Rosja mogła pójść inną drogą?

W najnowszym odcinku programu „Rzecz o geopolityce” Mateusz Grzeszczuk gości Piotra Skwiecińskiego, byłego ambasadora RP w Armenii, wieloletniego dyrektora Instytutu Polskiego w Moskwie oraz byłego dziennikarza „Rzeczpospolitej”.

Publikacja: 07.02.2026 20:00

Mateusz Grzeszczuk

Jak przez ostatnie lata zmieniała się Rosja i dlaczego dzisiejszy Kreml z taką łatwością ignoruje historyczne doświadczenia swoich sąsiadów?

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1444

Ewolucja systemu: Od Miedwiediewa do „Putina 2.0”

Ambasador Skwieciński wspomina czasy prezydentury Dmitrija Miedwiediewa jako okres „odwilży”, w którym toczyły się – z dzisiejszej perspektywy niewyobrażalne – rozmowy o ruchu bezwizowym między Rosją a Unią Europejską. Punktem zwrotnym była jednak „roszada” z 2011 r. kiedy to ogłoszono powrót Władimira Putina na urząd prezydenta. Wydarzenie to, w połączeniu z podfałszowanymi wyborami do Dumy, wywołało falę „białych protestów”.

Według eksperta, powrót Putina w 2012 r. oznaczał narodziny „Putina 2.0” – przywódcy zdecydowanie bardziej antyzachodniego i zdeterminowanego, by zdławić opozycję, co zmaterializowało się m.in. w ustawie o „agentach zagranicznych” czy brutalnych procesach po zamieszkach na placu Bołotnym.

Czytaj więcej

Moment podpisania traktatu New START w Czechach 8 kwietnia 2010 roku. Swoje podpisy złożyli ówczenie
Polityka
USA i Rosja blisko porozumienia w sprawie przedłużenia traktatu nuklearnego
Reklama
Reklama

Nowoczesna fasada i „błogi sen” stolicy

Zmienia się również Moskwa. Skwieciński zauważa, że miasto przeszło ogromną modernizację: stało się zielone, zrobotyzowane i przyjazne dla mieszkańców w sensie infrastrukturalnym. Jednak ta europeizacja fasady nie pociągnęła za sobą zmian politycznych. Wręcz przeciwnie, bogactwo stolicy posłużyło do pacyfikacji nastrojów.

„Moskwa nie zareagowała tak, jak my byśmy mieli nadzieję […] Moskwa sobie zasnęła. Pogrążyła się w takim przyjemnym, właśnie błogim śnie miasta bardzo bogatego, które jest dalej bardzo bogate, które się jeszcze bogaci, w którym żyje się dobrze i żyje się coraz lepiej”.

Czytaj więcej

Zdjęcie ilustracyjne
Przestępczość
Wieloletni pracownik MON współpracował z rosyjskim wywiadem? Zatrzymano mężczyznę

Rosyjska polityka strachu i walka o historię

Były ambasador RP odnosi się również do współczesnej narracji Kremla, która oskarża Polskę o „demonizowanie” Rosji. Skwieciński przypomina, że już Helmut Kohl w rozmowach z Putinem ostrzegał, by Rosja przestała straszyć swoich sąsiadów – i to na długo przed agresją na Gruzję czy Krym.

Ekspert analizuje także ofensywę historyczną Putina z 2019 r. wymierzoną w Polskę oraz próby budowania sojuszu z Izraelem wokół wspólnej polityki pamięci. Przytacza przykład budowy pomnika Armii Czerwonej w Izraelu jako unikalnego w skali świata gestu, który Rosja usiłowała wykorzystać do izolacji polskiej narracji historycznej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Osoby Władimir Putin Rosjanie

Powiązane

Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1444
Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1443
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1442
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1441
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1440
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1438
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1438
Mariusz Marszałkowski z redakcji Defence24 oraz dr Marek Stefan z Strategy&Future oraz Układ Sił.
Świat
USA zmienia się w drapieżne imperium. Ropa i puste kasy Kremla

1 godz. 17 min. 55 sek.

Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1437
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama