Putin budował system totalny. Czy Rosja mogła pójść inną drogą?

Jak przez ostatnie lata zmieniała się Rosja i dlaczego dzisiejszy Kreml z taką łatwością ignoruje historyczne doświadczenia swoich sąsiadów?
Ambasador Skwieciński wspomina czasy prezydentury Dmitrija Miedwiediewa jako okres „odwilży”, w którym toczyły się – z dzisiejszej perspektywy niewyobrażalne – rozmowy o ruchu bezwizowym między Rosją a Unią Europejską. Punktem zwrotnym była jednak „roszada” z 2011 r. kiedy to ogłoszono powrót Władimira Putina na urząd prezydenta. Wydarzenie to, w połączeniu z podfałszowanymi wyborami do Dumy, wywołało falę „białych protestów”.
Według eksperta, powrót Putina w 2012 r. oznaczał narodziny „Putina 2.0” – przywódcy zdecydowanie bardziej antyzachodniego i zdeterminowanego, by zdławić opozycję, co zmaterializowało się m.in. w ustawie o „agentach zagranicznych” czy brutalnych procesach po zamieszkach na placu Bołotnym.
Zmienia się również Moskwa. Skwieciński zauważa, że miasto przeszło ogromną modernizację: stało się zielone, zrobotyzowane i przyjazne dla mieszkańców w sensie infrastrukturalnym. Jednak ta europeizacja fasady nie pociągnęła za sobą zmian politycznych. Wręcz przeciwnie, bogactwo stolicy posłużyło do pacyfikacji nastrojów.
„Moskwa nie zareagowała tak, jak my byśmy mieli nadzieję […] Moskwa sobie zasnęła. Pogrążyła się w takim przyjemnym, właśnie błogim śnie miasta bardzo bogatego, które jest dalej bardzo bogate, które się jeszcze bogaci, w którym żyje się dobrze i żyje się coraz lepiej”.
Były ambasador RP odnosi się również do współczesnej narracji Kremla, która oskarża Polskę o „demonizowanie” Rosji. Skwieciński przypomina, że już Helmut Kohl w rozmowach z Putinem ostrzegał, by Rosja przestała straszyć swoich sąsiadów – i to na długo przed agresją na Gruzję czy Krym.
Ekspert analizuje także ofensywę historyczną Putina z 2019 r. wymierzoną w Polskę oraz próby budowania sojuszu z Izraelem wokół wspólnej polityki pamięci. Przytacza przykład budowy pomnika Armii Czerwonej w Izraelu jako unikalnego w skali świata gestu, który Rosja usiłowała wykorzystać do izolacji polskiej narracji historycznej.
