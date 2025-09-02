Z tego artykułu się dowiesz: Jakie oczekiwania przed spotkaniem prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem ma Polonia amerykańska?

Jakie tematy prezydent Nawrocki planuje poruszyć podczas rozmów z prezydentem Trumpem?

Jakie znaczenie dla Polonii amerykańskiej ma zbieżność ideologiczna prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych?

W jaki sposób amerykańskie media relacjonują wizytę prezydenta Polski i jakie są ich opinie na jego temat?

Jakie są oczekiwania dotyczące potencjalnego wpływu spotkania na przyszłość współpracy obronnej między Polską a USA?

Korespondencja z Nowego Jorku

Reklama Reklama

– Bardzo dobrze, że przyjeżdża teraz. Myślę, że zaprezentuje się lepiej, niż jakby przyjechał [dwa tygodnie temu] z europejską ekipą. Oczywiście to będą grzecznościowe rozmowy, ale myślę, że dla prezydenta Polski takie spotkanie twarzą w twarz, bez innych uczestników, będzie korzystne – mówi Piotr z Nowego Jorku.

– To atut, że dojdzie do spotkania jeden na jeden. Prezydent Trump poinformuje prezydenta Nawrockiego o wszystkich istotnych rzeczach, o których nie dowiedzieliśmy się oficjalnie dwa tygodnie temu. Na tamtym spotkaniu nie musiało być prezydenta Nawrockiego. Nie zapadły tam żadne ważne decyzje – zauważa w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Tadeusz Antoniak, działacz polonijny, członek Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego oraz Komendant Naczelny Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, najstarszej polonijnej organizacji weteranów w USA.

„Przy jednym stole”. Co dla stosunków z USA zrobił Andrzej Duda, co może zrobić Karol Nawrocki?

– Dziesięć lat temu, na szczycie NATO, prezydent Duda spotkał się z prezydentem Obamą, przy obiedzie siedzieli przy jednym stole. Uznaliśmy to za wielki sukces. W tej chwili prezydent Polski zaproszony jest do Białego Domu na spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a na dwa tygodnie przed wizytą amerykański prezydent rozmawia z nim telefonicznie jak partner z partnerem. To przełomowo ważne – dodaje Antoniak, przypisując ten postęp w zacieśnieniu stosunków z Donaldem Trumpem prezydenturze Andrzeja Dudy.