Jarosław Kaczyński komentuje słowa Donalda Trumpa. „Ja uważam inaczej”

W moim przekonaniu w żadnym wypadku nie była to pomyłka - tak Jarosław Kaczyński, prezes PiS, skomentował na konferencji prasowej wypowiedź Donalda Trumpa, który nie wykluczył, że pojawienie się rosyjskich dronów nad Polską w nocy z 9 na 10 września, mogło być „pomyłką”.

Publikacja: 12.09.2025 13:53

Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński

Foto: PAP, Rafał Guz

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak Jarosław Kaczyński komentuje słowa Donalda Trumpa o pojawieniu się rosyjskich dronów nad Polską?
  • Dlaczego, według prezesa PiS, w Polsce pojawiła się narracja, że nad Polską pojawiły się ukraińskie, nie rosyjskie drony?
  • Z jakich powodów Jarosław Kaczyński odcina się od Sławomira Mentzena i Nowej Nadziei?

Trump pytany przez dziennikarza o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez kilkanaście rosyjskich dronów stwierdził, że mogło do tego dojść w wyniku pomyłki. – To mogła być pomyłka. To mogła być pomyłka – stwierdził Trump. – Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z niczego, co jest związane z całą sytuacją. Ale miejmy nadzieję, to wszystko się skończy – dodał.

Jarosław Kaczyński: NATO reaguje stanowczo, a NATO to instytucja w wielkiej mierze amerykańska

– Ja oczywiście uważam inaczej. W moim przekonaniu w żadnym wypadku nie była to pomyłka. Nie mam prawa mówić o tym, co działo się wczoraj na tajnej części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Mogę powiedzieć ogólnie, że tam ta sprawa też była omawiana (...). To jest po prostu wprowadzanie w błąd. Ale jeśli chodzi o komentowanie tej wypowiedzi prezydenta Trumpa, chciałbym na tym skończyć– mówił Kaczyński odnosząc się do wypowiedzi prezydenta USA. 

Donald Trump
Polityka
Donald Trump mówi o „pomyłce”. Prezydent USA usłyszał wiele głosów sprzeciwu, nie tylko z Polski
A czy Trump, zdaniem Kaczyńskiego, nie powinien zareagować bardziej zdecydowanie w tej sprawie?

– To jest kwestia, która w tej chwili jest w trakcie. Mamy stanowczą reakcję NATO, a NATO to jest przecież instytucja, która jest w wielkiej mierze – oczywiście to jest skrót myślowy – ale jest to instytucja w wielkiej mierze amerykańska – odparł prezes PiS.  

Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony

W nocy z 9 na 10 września doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej granicy przez rosyjskie drony. Wojsko zdecydowało się strącić część dronów uznając je za zagrożenie – był to pierwszy od początku wojny Rosji z Ukrainą przypadek, gdy siły NATO strzelały do rosyjskich dronów nad terytorium państwa Sojuszu. W strącaniu dronów Polaków wspierały holenderskie myśliwce F-35. 

Dotychczas na terytorium Polski znaleziono szczątki 17 dronów. Wszystko wskazuje na to, że w większości były to drony typu Gerbera – wykorzystywane przez Rosjan od 2024 roku jako wabiki dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

W związku z pojawieniem się dronów nad Polską władze naszego kraju zdecydowały się uruchomić artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego mówiący o konsultacjach z sojusznikami. Donald Tusk informował, że sojusznicy przedstawili „propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju”. 

Jarosław Kaczyński: Drony były rosyjskie, a reszta to propaganda

Kaczyńskiego spytano też, skąd w Polsce wzięła się narracja, rozpowszechniana przez niektórych w przestrzeni publicznej, że drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, mogły być ukraińskie. 

– Ta sprawa wynika z faktu, że istnieje potężne przedsięwzięcie zmierzające do wpływania na naszą świadomość społeczną. (...) Rosjanie są dobrzy, jeżeli chodzi o tego typu działania. To wszystko, co się dzieje na tym odcinku, to wynik właśnie tego– odparł.

– A co do emocji, które odczuwa teraz wielu Polaków, to one mają także inne przyczyny, te przyczyny związane są z niezałatwieniem różnych spraw, z różnego rodzaju niefortunnymi także zachowaniami władz ukraińskich. To wszystko razem składa się na mieszankę wybuchową, która w tej chwili wybuchła. Będziemy z tym walczyć – dodał. 

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września

Foto: PAP

– To były rosyjskie drony, cała reszta to ich (rosyjska – red.) propaganda. Robią wszystko, aby dzielić Polaków i aby nas dzielić z innymi narodami dawnej strefy sowieckiej, także części imperium wewnętrznego, czyli Związku Sowieckiego. Każdy świadomy Polak, w szczególności polski patriota, powinien o tym wiedzieć. Są niestety siły polskie, które to wykorzystują, ale cóż – jesteśmy demokracją i nie jesteśmy w stanie temu zapobiec jakimiś metodami, które za czasów komunistycznych się nazywało administracyjnymi, a które w istocie były stosowaniem przymusu państwowego. Nie chcemy w tej chwili rezygnować z demokracji, bo byłoby to fatalne. Zjawisko występuje, zadaniem wszystkich jest tłumaczenie, że jest to akcja zewnętrzna – mówił też prezes PiS.

Mamy stanowczą reakcję NATO, a NATO to jest przecież instytucja, która jest w wielkiej mierze – oczywiście to jest skrót myślowy – ale jest to instytucja w wielkiej mierze amerykańska

Jarosław Kaczyński, prezes PiS

Jarosław Kaczyński o Sławomirze Mentzenie: Nie da się go traktować poważnie

Kaczyński odniósł się też do wpisu Sławomira Mentzena, lidera Nowej Nadziei, polityka Konfederacji, który po posiedzeniu RBN napisał, że „nie czuje się uspokojony” 

– Sprawa pana Mentzena i Nowej Nadziei, (...) to jest sprawa do dłuższego omówienia. Mamy do czynienia z formacją społecznie darwinistyczną, to pogląd i błędny, i anachroniczny, i taki, który doprowadził kiedyś do potwornych nieszczęść, w tym śmierci milionów ludzi, mówię tu o głodzie w Irlandii (chodzi o wydarzenia z lat 1845–1849 – red.). Anglia, której częścią była Irlandia, mogła interweniować w sposób skuteczny, miała odpowiednie zasoby finansowe i niestety tak nie było, właśnie w imię tego rodzaj ideologii (...) Wiązanie przez niektórych nas z nimi (z Nową Nadzieją – red.) jest kompletnym nieporozumieniem, my jesteśmy po przeciwnych stronach barykady, my jesteśmy partią solidarności społecznej, wspólnoty narodowej. A oni, gdyby przeprowadzili swój program, to polskie społeczeństwo i polskie państwo by wyleciało w powietrze – odparł Kaczyński. Prezes PiS przekonywał, że partia Mentzena chce „wszystko prywatyzować” (w tym kontekście wymienił oświatę, służbę zdrowia oraz lasy) co sprawiłoby, jego zdaniem, że „ogromna część Polaków znalazłaby się w sytuacji beznadziejnej”. 

Kaczyński stwierdził też, że Nowa Nadzieja jest kontynuacją partii „znanych z wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego”. – Nikt tego nie traktował poważnie. Radziłbym, by wrócić do traktowania w sposób właściwy. Na poważnie się tego traktować nie da – podsumował. 

Źródło: rp.pl

