A czy Trump, zdaniem Kaczyńskiego, nie powinien zareagować bardziej zdecydowanie w tej sprawie?

– To jest kwestia, która w tej chwili jest w trakcie. Mamy stanowczą reakcję NATO, a NATO to jest przecież instytucja, która jest w wielkiej mierze – oczywiście to jest skrót myślowy – ale jest to instytucja w wielkiej mierze amerykańska – odparł prezes PiS.

Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony W nocy z 9 na 10 września doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej granicy przez rosyjskie drony. Wojsko zdecydowało się strącić część dronów uznając je za zagrożenie – był to pierwszy od początku wojny Rosji z Ukrainą przypadek, gdy siły NATO strzelały do rosyjskich dronów nad terytorium państwa Sojuszu. W strącaniu dronów Polaków wspierały holenderskie myśliwce F-35.



Dotychczas na terytorium Polski znaleziono szczątki 17 dronów. Wszystko wskazuje na to, że w większości były to drony typu Gerbera – wykorzystywane przez Rosjan od 2024 roku jako wabiki dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.



W związku z pojawieniem się dronów nad Polską władze naszego kraju zdecydowały się uruchomić artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego mówiący o konsultacjach z sojusznikami. Donald Tusk informował, że sojusznicy przedstawili „propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju”.

Jarosław Kaczyński: Drony były rosyjskie, a reszta to propaganda

Kaczyńskiego spytano też, skąd w Polsce wzięła się narracja, rozpowszechniana przez niektórych w przestrzeni publicznej, że drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, mogły być ukraińskie.

– Ta sprawa wynika z faktu, że istnieje potężne przedsięwzięcie zmierzające do wpływania na naszą świadomość społeczną. (...) Rosjanie są dobrzy, jeżeli chodzi o tego typu działania. To wszystko, co się dzieje na tym odcinku, to wynik właśnie tego– odparł.

– A co do emocji, które odczuwa teraz wielu Polaków, to one mają także inne przyczyny, te przyczyny związane są z niezałatwieniem różnych spraw, z różnego rodzaju niefortunnymi także zachowaniami władz ukraińskich. To wszystko razem składa się na mieszankę wybuchową, która w tej chwili wybuchła. Będziemy z tym walczyć – dodał.