Do ataku doszło w rejonie Pokrowska.
Saperzy straży granicznej zabezpieczyli niewypał, znaleziony na terenie obwodu sumskiego – a następnie przetransportowali go do specjalnie wyznaczonego miejsca i zdetonowali w kontrolowany sposób.
Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy opisujący sytuację w okupowanych częściach Ukrainy podaje, że Rosjanie intensyfikują działania, których celem jest wykrycie osób współpracujących z ukraińską armią m.in. przy namierzaniu celów do ataków dla ukraińskich dronów. „Po udanych uderzeniach Sił Zbrojnych Ukrainy na obiekty wojskowe, okupanci zintensyfikowali represje. Prowadzą przeszukania w wioskach i miastach, próbując zidentyfikować osoby, które współpracują z ukraińską armią. Wróg zakłóca łączność, ale nie jest w stanie stłumić oporu” - czytamy na portalu.
W wyniku ataku uszkodzone zostały budynki placówki edukacyjnej i infrastruktura transportowa – informuje sumska administracja obwodowa.
Informacje taką przekazał stojący na czele lokalnych władz Iwan Kuchta. Budowa schronu – jak napisał Kuchta – była możliwa dzięki wsparciu międzynarodowej organizacji humanitarnej Save the Children.
Kongresmen Joe Wilson pisze, że w związku z „atakiem na Polskę” (chodzi o wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony) złożył w Izbie Reprezentantów projekt ustawy, która przywraca obowiązywanie tzw. ustawy Jackson-Vanik wobec Rosji. Wspomniana ustawa była poprawką do amerykańskiej ustawy o handlu z 1974 roku, która wiązała preferencje w relacjach handlowych ze swobodą emigracji i prawami człowieka. Od 2012 roku ustawa ta nie obowiązuje wobec Rosji.
