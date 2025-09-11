04:50 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ze zniszczenia wyrzutni rakiet Grad przy użyciu dronów

Do ataku doszło w rejonie Pokrowska.

04:47 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie z zabezpieczenia 500-kilogramowej bomby lotniczej

Saperzy straży granicznej zabezpieczyli niewypał, znaleziony na terenie obwodu sumskiego – a następnie przetransportowali go do specjalnie wyznaczonego miejsca i zdetonowali w kontrolowany sposób.

04:43 W okupowanych częściach Ukrainy Rosjanie szukają osób, które współpracują z ukraińską armią

Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy opisujący sytuację w okupowanych częściach Ukrainy podaje, że Rosjanie intensyfikują działania, których celem jest wykrycie osób współpracujących z ukraińską armią m.in. przy namierzaniu celów do ataków dla ukraińskich dronów. „Po udanych uderzeniach Sił Zbrojnych Ukrainy na obiekty wojskowe, okupanci zintensyfikowali represje. Prowadzą przeszukania w wioskach i miastach, próbując zidentyfikować osoby, które współpracują z ukraińską armią. Wróg zakłóca łączność, ale nie jest w stanie stłumić oporu” - czytamy na portalu.

04:41 W nocy rosyjskie drony atakowały Sumy

W wyniku ataku uszkodzone zostały budynki placówki edukacyjnej i infrastruktura transportowa – informuje sumska administracja obwodowa.

04:38 W przedszkolu w Snihuriwce (obwód mikołajowski) otwarto schron dla przedszkolaków

Informacje taką przekazał stojący na czele lokalnych władz Iwan Kuchta. Budowa schronu – jak napisał Kuchta – była możliwa dzięki wsparciu międzynarodowej organizacji humanitarnej Save the Children.

04:31 W Kongresie USA pojawił się projekt ustawy ograniczającej wymianę handlową z Rosją

Kongresmen Joe Wilson pisze, że w związku z „atakiem na Polskę” (chodzi o wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony) złożył w Izbie Reprezentantów projekt ustawy, która przywraca obowiązywanie tzw. ustawy Jackson-Vanik wobec Rosji. Wspomniana ustawa była poprawką do amerykańskiej ustawy o handlu z 1974 roku, która wiązała preferencje w relacjach handlowych ze swobodą emigracji i prawami człowieka. Od 2012 roku ustawa ta nie obowiązuje wobec Rosji.

04:28 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1296 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1296 dniu wojny Foto: PAP

04:27 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: