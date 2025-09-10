Aktualizacja: 10.09.2025 06:19 Publikacja: 10.09.2025 04:56
Wcześniej ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych informowało o rakietach manewrujących zmierzających w stronę Żytomierza. Miasto było też atakowane przez rosyjskie drony.
CNN uzyskał potwierdzenie od sekretarza stanu USA, że ten został poinformowany o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski w nocy z 9 na 10 września.
„Jesteśmy w stałym kontakcie” - napisał polski premier.
Informację taką przekazał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
„Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie” - napisał w serwisie X Donald Tusk.
„Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne” - głosi komunikat. „Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” - poinformowało Dowództwo Operacyjne.
„Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w ochronę polskiego nieba. Prosimy także wszystkich o zachowanie spokoju” - czytamy w komunikacie BBN.
Joe Wilson, kongresmen Partii Republikańskiej napisał w serwisie X, że „mniej niż tydzień po tym jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu” Rosja „atakuje sojusznika (USA) z NATO, Polskę, irańskimi dronami Shahed. To akt wojny, jesteśmy wdzięczni sojusznikom z NATO za ich szybką odpowiedź na kontynuowaną przez wojennego zbrodniarza Putina, niesprowokowaną agresję przeciwko wolnym narodom”. Wilson zaapelował następnie do Donalda Trumpa o nałożenie sankcji, które „doprowadzą do bankructwa rosyjską machinę wojenną”.
O ataku informuje p.o. gubernatora obwodu Jurij Sliusar. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że rannych zostało dwóch pracowników szkoły. Z placówki ewakuowano 73 dzieci i pięciu pracowników. Budynek szkoły został uszkodzony. Ranni pracownicy zostali hospitalizowani.
Sześć dronów miało zostać strąconych nad obwodem briańskim, pięć - nad obwodem kurskim, cztery nad obwodem woroneskim, trzy nad obwodem orłowskim, dwa nad okupowanym Krymem i po jednym nad obwodem biełgorodzkim oraz Morzem Czarnym.
Takie posunięcie miałoby doprowadzić do wywarcia presji na Rosję, by ta przyspieszyła działania zmierzające do zakończenia wojny na Ukrainie – informuje „Financial Times” powołując się na swoje źródła. Jeden z rozmówców dziennika z kręgu amerykańskiej administracji stwierdził, że USA są gotowe do nałożenia takich ceł na głównych odbiorców rosyjskiej ropy, jeśli na podobny ruch zdecydują się państwa europejskie.
Jak informuje Lotnisko Chopina jest to związane z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad częścią kraju. Operacji lotniczych nie obsługują też lotniska w Modlinie, Lublinie i Rzeszowie.
Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarza, czy zapowiadana przez niego wcześniej rozmowa z Władimirem Putinem odbędzie się w tym tygodniu odparł: „Sądzę, że w tym lub na początku przyszłego tygodnia”.
Ukraińcy informują o dronach nad środkowymi i zachodnimi obwodami kraju. Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim. Nad ranem pojawiły się też informacje o pociskach manewrujących nad obwodami kijowskim, odeskim i winnickim.
Do wielokrotnego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez drony doszło w czasie nocnego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę - informuje Dowództwo Operacyjne.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1294 dniu wojny
Foto: PAP
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
