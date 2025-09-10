06:18 Seria potężnych eksplozji w Żytomierzu

Wcześniej ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych informowało o rakietach manewrujących zmierzających w stronę Żytomierza. Miasto było też atakowane przez rosyjskie drony.

06:12 Marco Rubio potwierdza, że został poinformowany o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski

CNN uzyskał potwierdzenie od sekretarza stanu USA, że ten został poinformowany o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski w nocy z 9 na 10 września.

06:00 Donald Tusk: Poinformowałem sekretarza generalnego NATO o aktualnej sytuacji

„Jesteśmy w stałym kontakcie” - napisał polski premier.

05:55 Trwa poszukiwanie szczątków zestrzelonych w nocy obiektów

Informację taką przekazał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

05:50 Donald Tusk: Zestrzelono drony, operacja trwa

„Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie” - napisał w serwisie X Donald Tusk.

05:35 Nowy komunikat Dowództwa Operacyjnego ws. naruszenia przestrzeni powietrznej Polski

„Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne” - głosi komunikat. „Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” - poinformowało Dowództwo Operacyjne.

05:27 BBN: Prezydent na bieżąco informowany o sytuacji w związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej

„Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w ochronę polskiego nieba. Prosimy także wszystkich o zachowanie spokoju” - czytamy w komunikacie BBN.

05:19 Kongresmen Partii Republikańskiej: Rosja atakuje Polskę irańskimi dronami Shahed

Joe Wilson, kongresmen Partii Republikańskiej napisał w serwisie X, że „mniej niż tydzień po tym jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu” Rosja „atakuje sojusznika (USA) z NATO, Polskę, irańskimi dronami Shahed. To akt wojny, jesteśmy wdzięczni sojusznikom z NATO za ich szybką odpowiedź na kontynuowaną przez wojennego zbrodniarza Putina, niesprowokowaną agresję przeciwko wolnym narodom”. Wilson zaapelował następnie do Donalda Trumpa o nałożenie sankcji, które „doprowadzą do bankructwa rosyjską machinę wojenną”.

05:15 Dron uderzył w szkołę z internatem w obwodzie rostowskim

O ataku informuje p.o. gubernatora obwodu Jurij Sliusar. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że rannych zostało dwóch pracowników szkoły. Z placówki ewakuowano 73 dzieci i pięciu pracowników. Budynek szkoły został uszkodzony. Ranni pracownicy zostali hospitalizowani.

05:10 Rosjanie informują o strąceniu 22 ukraińskich dronów we wtorek wieczorem

Sześć dronów miało zostać strąconych nad obwodem briańskim, pięć - nad obwodem kurskim, cztery nad obwodem woroneskim, trzy nad obwodem orłowskim, dwa nad okupowanym Krymem i po jednym nad obwodem biełgorodzkim oraz Morzem Czarnym.

05:07 „FT”: Donald Trump chce, by UE podniosła cła na towary z Indii i Chin do poziomu 100 proc.

Takie posunięcie miałoby doprowadzić do wywarcia presji na Rosję, by ta przyspieszyła działania zmierzające do zakończenia wojny na Ukrainie – informuje „Financial Times” powołując się na swoje źródła. Jeden z rozmówców dziennika z kręgu amerykańskiej administracji stwierdził, że USA są gotowe do nałożenia takich ceł na głównych odbiorców rosyjskiej ropy, jeśli na podobny ruch zdecydują się państwa europejskie.

05:03 Lotnisko Chopina w Warszawie zawiesiło obsługiwanie operacji lotniczych

Jak informuje Lotnisko Chopina jest to związane z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad częścią kraju. Operacji lotniczych nie obsługują też lotniska w Modlinie, Lublinie i Rzeszowie.

05:02 Donald Trump zapowiada, że porozmawia telefonicznie z Władimirem Putinem w tym lub przyszłym tygodniu

Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarza, czy zapowiadana przez niego wcześniej rozmowa z Władimirem Putinem odbędzie się w tym tygodniu odparł: „Sądzę, że w tym lub na początku przyszłego tygodnia”.

05:00 Nocny atak powietrzny na Ukrainę

Ukraińcy informują o dronach nad środkowymi i zachodnimi obwodami kraju. Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim. Nad ranem pojawiły się też informacje o pociskach manewrujących nad obwodami kijowskim, odeskim i winnickim.

04:55 Donald Tusk: Polskie wojsko użyło uzbrojenia przeciw obiektom, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski

Do wielokrotnego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez drony doszło w czasie nocnego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę - informuje Dowództwo Operacyjne.

04:53 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1294 dniu wojny:

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1294 dniu wojny Foto: PAP