06:18
10.09.2025

Seria potężnych eksplozji w Żytomierzu

Wcześniej ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych informowało o rakietach manewrujących zmierzających w stronę Żytomierza. Miasto było też atakowane przez rosyjskie drony. 

06:12
10.09.2025

Marco Rubio potwierdza, że został poinformowany o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski

CNN uzyskał potwierdzenie od sekretarza stanu USA, że ten został poinformowany o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski w nocy z 9 na 10 września. 

06:00
10.09.2025

Donald Tusk: Poinformowałem sekretarza generalnego NATO o aktualnej sytuacji

„Jesteśmy w stałym kontakcie” - napisał polski premier. 

05:55
10.09.2025

Trwa poszukiwanie szczątków zestrzelonych w nocy obiektów

Informację taką przekazał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 

05:50
10.09.2025

Donald Tusk: Zestrzelono drony, operacja trwa

Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie” - napisał w serwisie X Donald Tusk. 

05:35
10.09.2025

Nowy komunikat Dowództwa Operacyjnego ws. naruszenia przestrzeni powietrznej Polski

„Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne” - głosi komunikat. „Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” - poinformowało Dowództwo Operacyjne. 

05:27
10.09.2025

BBN: Prezydent na bieżąco informowany o sytuacji w związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej

„Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w ochronę polskiego nieba. Prosimy także wszystkich o zachowanie spokoju” - czytamy w komunikacie BBN. 

05:19
10.09.2025

Kongresmen Partii Republikańskiej: Rosja atakuje Polskę irańskimi dronami Shahed

Joe Wilson, kongresmen Partii Republikańskiej napisał w serwisie X, że „mniej niż tydzień po tym jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu” Rosja „atakuje sojusznika (USA) z NATO, Polskę, irańskimi dronami Shahed. To akt wojny, jesteśmy wdzięczni sojusznikom z NATO za ich szybką odpowiedź na kontynuowaną przez wojennego zbrodniarza Putina, niesprowokowaną agresję przeciwko wolnym narodom”. Wilson zaapelował następnie do Donalda Trumpa o nałożenie sankcji, które „doprowadzą do bankructwa rosyjską machinę wojenną”. 

05:15
10.09.2025

Dron uderzył w szkołę z internatem w obwodzie rostowskim

O ataku informuje p.o. gubernatora obwodu Jurij Sliusar. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że rannych zostało dwóch pracowników szkoły. Z placówki ewakuowano 73 dzieci i pięciu pracowników. Budynek szkoły został uszkodzony. Ranni pracownicy zostali hospitalizowani. 

05:10
10.09.2025

Rosjanie informują o strąceniu 22 ukraińskich dronów we wtorek wieczorem

Sześć dronów miało zostać strąconych nad obwodem briańskim, pięć - nad obwodem kurskim, cztery nad obwodem woroneskim, trzy nad obwodem orłowskim, dwa nad okupowanym Krymem i po jednym nad obwodem biełgorodzkim oraz Morzem Czarnym. 

05:07
10.09.2025

„FT”: Donald Trump chce, by UE podniosła cła na towary z Indii i Chin do poziomu 100 proc.

Takie posunięcie miałoby doprowadzić do wywarcia presji na Rosję, by ta przyspieszyła działania zmierzające do zakończenia wojny na Ukrainie – informuje „Financial Times” powołując się na swoje źródła. Jeden z rozmówców dziennika z kręgu amerykańskiej administracji stwierdził, że USA są gotowe do nałożenia takich ceł na głównych odbiorców rosyjskiej ropy, jeśli na podobny ruch zdecydują się państwa europejskie. 

05:03
10.09.2025

Lotnisko Chopina w Warszawie zawiesiło obsługiwanie operacji lotniczych

Jak informuje Lotnisko Chopina jest to związane z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad częścią kraju. Operacji lotniczych nie obsługują też lotniska w Modlinie, Lublinie i Rzeszowie. 

05:02
10.09.2025

Donald Trump zapowiada, że porozmawia telefonicznie z Władimirem Putinem w tym lub przyszłym tygodniu

Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarza, czy zapowiadana przez niego wcześniej rozmowa z Władimirem Putinem odbędzie się w tym tygodniu odparł: „Sądzę, że w tym lub na początku przyszłego tygodnia”. 

05:00
10.09.2025

Nocny atak powietrzny na Ukrainę

Ukraińcy informują o dronach nad środkowymi i zachodnimi obwodami kraju. Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim. Nad ranem pojawiły się też informacje o pociskach manewrujących nad obwodami kijowskim, odeskim i winnickim. 

04:55
10.09.2025

Donald Tusk: Polskie wojsko użyło uzbrojenia przeciw obiektom, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski

Do wielokrotnego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez drony doszło w czasie nocnego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę - informuje Dowództwo Operacyjne. 

04:53
10.09.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1294 dniu wojny:

Foto: PAP

04:52
10.09.2025

