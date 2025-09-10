Rzeczpospolita
Ambasador Ukrainy w Polsce proponuje, by Polska strącała drony jeszcze nad Ukrainą

Najlepszą odpowiedzią jest współpraca z Ukraina. Ukraina ma doświadczenie w strąceniu dronów, najtańszymi środkami - mówił w rozmowie z TVN24 Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, komentując naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez liczne rosyjskie drony.

Publikacja: 10.09.2025 14:50

Wohyń, miejsce upadku rosyjskiego drona

Wohyń, miejsce upadku rosyjskiego drona

Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na jakiej podstawie ambasador Ukrainy w Polsce proponuje strącanie dronów nad Ukrainą?
  • Dlaczego, zdaniem ambasadora Ukrainy, Rosja właśnie teraz wysłała drony nad Polskę?
  • Jaką pomoc w zwalczaniu rosyjskich dronów oferuje Ukraina?

Reakcja była bardzo skuteczna i odpowiedzialna: strącenie dronów. Rosja nie rozumie nic innego oprócz siły. To, że została siła użyta przeciwko tym dronom, pokazuje zdecydowanie i Polski, i NATO, i odporność na takie prowokacje – tak Bodnar skomentował fakt, że po raz pierwszy od początku wojny nad krajem NATO strącono rosyjskie drony. 

Ambasador Ukrainy: Jest podstawa prawna do strącania rosyjskich dronów nad Ukrainą

– Rosja specjalnie przeprowadziła prowokacje, aby przetestować zdolności obronne Polski, ale też w przeddzień rozpoczęcia ćwiczeń (Zapad 2025) na Białorusi – mówił też ukraiński dyplomata. 

Bodnar przekonywał też, że „najlepszą odpowiedzią jest współpraca z Ukrainą”. – Ukraina ma doświadczenie w strąceniu dronów najtańszymi środkami. Ma system zarządzania przestrzenią powietrzną i monitorowania. Ma technologie, które mogą tanio zabezpieczyć strącanie tych dronów. I oczywiście także te doświadczenia praktyczne, które posiada całość wojska ukraińskiego, w zwalczaniu agresji rosyjskiej – wyliczał. 

– Myśmy przekazywali informacje, które były podstawą do podjęcia adekwatnych działań ze strony Polski – mówił też o przebiegu wydarzeń nocą z 9 na 10 września Bodnar. 

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września

Foto: PAP

Dyplomata przypomniał też, że w 2024 roku Polska podpisała z Ukrainą umowę ws. współpracy w zakresie bezpieczeństwa (8 lipca 2024 roku). – Punkt 20 przewiduje możliwość strącania tych dronów także nad terytorium Ukrainy. To chyba byłoby najlepszym rozwiązaniem (...), aby nie pozwalać tym dronom dolatywać do Polski. Jesteśmy na to gotowi – ocenił.

A czy takie posunięcie nie oznaczałoby eskalacji i wciągnięcia Polski, a także jej sojuszników z NATO, w bezpośredni konflikt z Rosją? – Nie. Jeżeli Rosja wlatuje w przestrzeń powietrzną Ukrainy i Polski, to nie jest traktowane jako atak na Polskę. To znaczy, że strona europejska i natowska mogłaby stosować metody prewencyjne nie pozwalając dronom wlatywać. Można określić teren, można określić pułap i inne podstawy techniczne (takiej interwencji – red.). Mamy do tego podstawę prawną. To oczywiście jest decyzja polityczna – ocenił Bodnar.

Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Krzywowierzba-Kolonia
Konflikty zbrojne
Czy Rosja zaatakuje cel w Polsce? Gen. Kraszewski: Zbliżają się ćwiczenia Zapad

Dyplomata podkreślił, że Ukraina „nie ma środków”, by strącić wszystkie drony w czasie ataku kilkuset środków napadu powietrznego na Ukrainę. 

A dlaczego Rosja decyduje się na działania takie, jak wysłanie kilkunastu dronów nad Polskę właśnie teraz? – My myślimy, jak ludzie cywilizowani, że jakichś bzdur ci ruscy mordercy nie będą czynili. Ale poprzednie ćwiczenia Rosji na Białorusi doprowadziły do pełnoskalowej agresji ze strony Rosji. Polska reaguje w bardzo adekwatny sposób: przeprowadza ćwiczenia, zamyka granicę z Białorusią. To jest odpowiednia, siłowa reakcja, reakcja przez siłę. Tylko to rozumieją rosyjscy najeźdźcy. Dziś możemy to (naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez drony z Rosji – red.) wiązać z przygotowaniem do ćwiczeń (Zapad 2025), może też chodzić o to, aby przetestować USA, jak zareagują. Czy Trump wyśle dodatkowe wojska (do Polski) – odpowiedział Bodnar. 

Polskiego nieba strzegły w nocy m.in. polskie myśliwce F-16
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Żarty się skończyły. Wojska NATO militarnie uderzają w rosyjskie obiekty nad Polską

Rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września

W nocy z 9 na 10 października – jak wynika z komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych – doszło do „bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron”. 

„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” –  poinformowało Dowództwo Operacyjne. 

Porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą

Porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą

Pobierz

Szczątki jednego z uszkodzonych dronów zostały już znalezione w miejscowości Czosnówka (powiat bialski) w województwie lubelskim. 

Donald Tusk poinformował, że o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski został poinformowany sekretarz generalny NATO. 

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że nad Polską strącone zostały prawdopodobnie trzy drony. Dowiedzieliśmy się też, że dronów nad Polską było co najmniej 20, a prawdopodobnie 23. Wiadomo, że w strącaniu dronów uczestniczyły holenderskie myśliwce F-35.

