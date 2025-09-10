Z tego artykułu dowiesz się: Na jakiej podstawie ambasador Ukrainy w Polsce proponuje strącanie dronów nad Ukrainą?

Dlaczego, zdaniem ambasadora Ukrainy, Rosja właśnie teraz wysłała drony nad Polskę?

Jaką pomoc w zwalczaniu rosyjskich dronów oferuje Ukraina?

– Reakcja była bardzo skuteczna i odpowiedzialna: strącenie dronów. Rosja nie rozumie nic innego oprócz siły. To, że została siła użyta przeciwko tym dronom, pokazuje zdecydowanie i Polski, i NATO, i odporność na takie prowokacje – tak Bodnar skomentował fakt, że po raz pierwszy od początku wojny nad krajem NATO strącono rosyjskie drony.

Ambasador Ukrainy: Jest podstawa prawna do strącania rosyjskich dronów nad Ukrainą

– Rosja specjalnie przeprowadziła prowokacje, aby przetestować zdolności obronne Polski, ale też w przeddzień rozpoczęcia ćwiczeń (Zapad 2025) na Białorusi – mówił też ukraiński dyplomata.

Bodnar przekonywał też, że „najlepszą odpowiedzią jest współpraca z Ukrainą”. – Ukraina ma doświadczenie w strąceniu dronów najtańszymi środkami. Ma system zarządzania przestrzenią powietrzną i monitorowania. Ma technologie, które mogą tanio zabezpieczyć strącanie tych dronów. I oczywiście także te doświadczenia praktyczne, które posiada całość wojska ukraińskiego, w zwalczaniu agresji rosyjskiej – wyliczał.

– Myśmy przekazywali informacje, które były podstawą do podjęcia adekwatnych działań ze strony Polski – mówił też o przebiegu wydarzeń nocą z 9 na 10 września Bodnar.