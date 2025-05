W oświadczeniu białoruskiego gabinetu ministrów stwierdzono, że decyzja ta jest „odpowiedzią” na niedawne zwiększenie przez Unię Europejską ceł na produkty rolne z Białorusi. Mińsk odpowiada na to z gołąbkiem pokoju w dłoniach - otwierając granicę na zachodnią żywność.

„Po raz kolejny demonstrujemy otwartość, pokojowość i zasadę dobrego sąsiedztwa, podobnie jak w przypadku decyzji o bezwizowym wjeździe dla obywateli krajów UE” - cytuje deklaracje reżimu Łukaszenki „The Moscow Times”.

Białoruskie kartofle wyparowały do Rosji

Prawda o przyczynach tej „otwartości” jest zupełnie inna. Zniesienie zakazu nastąpiło w wyniku kryzysu żywnościowego na Białorusi: w ostatnich miesiącach kraj ten zmagał się z dotkliwym niedoborem m.in. ziemniaków. Opozycyjna gazeta „Zerkało” (Lustro) pisała już, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy mieszkańcy Białorusi coraz częściej skarżą się na brak ziemniaków, a gdy uda się je znaleźć w sklepach – na ich złą jakość.

Tak 10 lat temu białoruski dyktator sam zbierał ziemniaki. Foto: president.gov.by

Na początku maja białoruski dyktator przyznał, że produkt ten zniknął ze sklepowych półek. Za to, co się stało, obwinił on lokalnych rolników, którzy – jak twierdził – przestawili się na eksport do Rosji, gdzie też ziemniaków brakuje, a cena jest znacznie wyższa.