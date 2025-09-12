Aktualizacja: 12.09.2025 16:34 Publikacja: 12.09.2025 15:49
Ostatni raz rosyjska stopa bazowa była niższa (16 proc.) pod koniec lipca 2024 r., po czym Bank Rosji podniósł ją do 18 proc., a następnie do najwyższego poziomu od początku XXI wieku, tj. 21 proc. Odzwierciedlało to przegrzanie rosyjskiej gospodarki zdominowanej przez produkcję zbrojeniową, rosnącą inflację i pesymizm konsumentów, którzy kupowali coraz mniej.
Od tego momentu nie słabły naciski Kremla i biznesu na prezeskę Elwirę Nabiullinę, by obniżyła stopę. Rosyjskie firmy, które wojna Putina odcięła od importu, zachodnich technologii, kredytów i klientów miały się coraz gorzej. Wysoko oprocentowane kredyty obrotowe w Rosji stały się dla wielu z nich niedostępne.
Nabiullina długo się opierała, ale w tym roku w czerwcu ustąpiła Putinowi. To już trzecie z rzędu posiedzenie, na którym bank centralny obniżył stopę. Rozpoczęło się to w czerwcu, kiedy stopa została obniżona do 20 proc., w lipcu skok wynosił już 2 punkty procentowe.
Teraz też w Rosji nikt nie wątpił, że Bank Rosji obniży stopę po raz kolejny. Ekonomiści zastanawiali się tylko, czy nastąpi ponowna redukcja o 2 punkty procentowe do 16 proc., czy też spadek do 17 proc. Bank wybrał tę drugą opcję, czym wysłał neutralny sygnał dotyczący swoich planów.
Największym bólem głowy jest obecnie inflacja (powyżej 10 proc. w ujęciu rocznym). Dlatego w komunikacie Bank Rosji obiecuje kontynuację twardej polityki i „utrzymanie tak rygorystycznych warunków monetarnych, jak to konieczne, aby inflacja powróciła do celu w 2026 roku”. Bank zapewnia też, że dalsze decyzje dotyczące stopy procentowej będą podejmowane wyłącznie w oparciu o „trwałość spowolnienia inflacji i dynamikę oczekiwań inflacyjnych”.
Skala problemów, które ostatnio napędzały wzrost cen w Rosji, maleje, ale nie zniknęła – twierdzi bank. Przegrzanie gospodarki też zdaniem regulatora maleje, ale nadal trwa. To „ale” ma kluczowe znaczenie, bo to ono oddaje właściwy stan rosyjskiej gospodarki.
Bank centralny odnotowuje spowolnienie gospodarcze, „ale nie recesję”, choć o niej mówią już nawet rządowi propagandyści: „Aktualne dane i wskaźniki ankietowe wskazują na spowolnienie wzrostu ogólnej aktywności gospodarczej w trzecim kwartale, który jednak pozostaje pozytywny” – głosi komunikat banku. Rosnące dochody gospodarstw domowych i wydatki budżetowe wspierają popyt krajowy: według Banku Rosji wzrost aktywności konsumenckiej nawet „nieco przyspieszył”. Jednak bank dostrzegł ryzyko dezinflacyjne w zbyt silnym spowolnieniu popytu krajowego.
Oczekiwania inflacyjne nie zmieniły się znacząco w ostatnich miesiącach i pozostają wysokie, co może również utrudniać trwałe spowolnienie inflacji. Akcja kredytowa ponownie stała się bardziej aktywna, „choć jej tempo wzrostu jest dalekie od ubiegłorocznego”. Bank centralny spodziewa się, że do końca roku wzrost portfela kredytowego będzie „bliższy górnej granicy” jego lipcowej prognozy na poziomie 7-10 proc.
„Myślę, że na październikowym posiedzeniu bank obniży stopę bazową o kolejny punkt procentowy do 16 proc.” – ocenia Siergiej Konygin z banku inwestycyjnego Sinara. „Podtrzymujemy prognozę na koniec roku na poziomie 16 proc.” (cyt. za Reuters).
Bank Rosji podkreśla, że na razie działa zgodnie z ogłoszonymi parametrami polityki budżetowej: „Jej normalizacja w 2025 roku powinna mieć efekt dezinflacyjny. Jednak nie został on jeszcze zrealizowany ze względu na deficyt budżetowy narastający od początku roku”.
Decyzja o obniżeniu stopy procentowej zbiegła się z dochodzącymi z Kremla informacjami o przygotowywanym podniesieniu podatku VAT z obecnych 20 proc. do 22 proc. – twierdzą źródła rządowe portalu „The Bell” (bardzo dobrze poinformowany portal założony przez rosyjskich dziennikarzy opozycyjnych po napaści Putina na Ukrainę i wprowadzeniu cenzury mediów – red.). Ma to dać rządowi pieniądze na zasypanie powiększającej się w wyniku rosnących wydatków wojennych i spadających wpływów z eksportu kopalin dziury budżetowej.
