Maszyna leciała z Baku do Groznego. Samolot pierwotnie miał wylądować w Groznym, ale został przekierowany do Machaczkały, a następnie do Aktau.



Samolot to Embraer E190AR obsługiwany przez linię Azerbaijan Airlines. Na pokładzie znajdowało się 77 pasażerów i pięcioro członków załogi.



Według ostatnich informacji – jest szansa, że katastrofę przeżyło kilkoro pasażerów.



Tekst jest aktualizowany