Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Meduzy wyłączyły reaktory największej elektrowni atomowej we Francji

Cztery reaktory elektrowni atomowej Gravelines we Francji zostały w niedzielę późnym wieczorem wyłączone, ponieważ w ich systemach chłodzących pojawiły się liczne meduzy - poinformował w poniedziałek operator elektrowni, spółka EDF.

Publikacja: 11.08.2025 15:34

Elektrownia atomowa w Gravelines

Elektrownia atomowa w Gravelines

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Elektrownia jądrowa Gravelines znajduje się w regionie Nord na północy Francji, niedaleko Dunkierki i Calais. Składa się z sześciu reaktorów o mocy około 910 MW każdy (łącznie 5,4 gigawata) i jest największą elektrownią jądrową we Francji i jedną z największych na świecie. 

Morze Północne: Temperatura wody rośnie, meduz jest coraz więcej

Elektrownia chłodzona jest wodą z kanału połączonego z Morzem Północnym. Meduzy pojawiły się prawdopodobnie w związku z rosnącą temperaturą wód morskich spowodowaną globalnym ociepleniem. 

Czytaj więcej

Przechodzień w Teheranie na tle plakatu pokazującego rakiety odpalane w kierunku Izraela, kwiecień 2
Plus Minus
Broń nuklearna z irańskiej mitologii

W związku z inwazją meduz cała elektrownia w Gravelines wstrzymała całkowicie wytwarzanie prądu – ponieważ już wcześniej dwa jej reaktory zostały wyłączone ze względu na zaplanowane wcześniej prace konserwacyjne.

Na plażach wokół Gravelines, miejscowości położonej między Dunkierką i Calais, obserwuje się wzrost liczby meduz w ostatnich latach w związku z podnoszącą się temperaturą wody i pojawieniem się gatunków inwazyjnych. 

Reklama
Reklama

Gatunek inwazyjny znany pod nazwą Aurelia coerulea, występujący naturalnie w wodach północno-zachodniego Pacyfiku, po raz pierwszy został zauważony w Morzu Północnym w 2020 roku

– Meduzy rozmnażają się szybciej, gdy woda jest cieplejsza, a ponieważ akweny takie jak Morze Północne ocieplają się, okno reprodukcyjne otwiera się szerzej i szerzej – wyjaśnił Derek Wright, konsultant ds. biologii morskiej ze Służby Rybołówstwa Morskiego Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej USA.

– Meduzy mogą także podróżować na pokładach tankowców, dostając się do zbiorników balastowych statków w jednym porcie i często są wypompowywane do wód po drugiej stronie świata – dodał Wright. 

Elektrownię atomową we Francji wyłączyły meduzy, które normalnie występują na Pacyfiku

Gatunek inwazyjny znany pod nazwą Aurelia coerulea, występujący naturalnie w wodach północno-zachodniego Pacyfiku, po raz pierwszy został zauważony w Morzu Północnym w 2020 roku. 

Gatunek ten, który często pojawia się w wodach, w których występują duże ilości planktonu – w portach i kanałach – był w przeszłości źródłem problemów w systemach chłodzenia elektrowni atomowych w Chinach, Japonii i Indiach. 

W niedzielę tuż przed północą reaktory drugi, trzeci i czwarty elektrowni w Gravelines wyłączyły się automatycznie, gdy filtry w stacji pomp zatkał rój meduz. Reaktor numer sześć wyłączył się kilka godzin później. 

Reklama
Reklama

Incydent nie wywołał zagrożenia dla bezpieczeństwa elektrowni, jej personelu, ani środowiska naturalnego – zapewnia EDF. 

W 2013 roku podobny incydent miał miejsce w Szwecji, w elektrowni w Oskarshamn, gdzie meduzy zatkały rury systemu chłodzącego. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Francja Szwecja elektrownia atomowa

Elektrownia jądrowa Gravelines znajduje się w regionie Nord na północy Francji, niedaleko Dunkierki i Calais. Składa się z sześciu reaktorów o mocy około 910 MW każdy (łącznie 5,4 gigawata) i jest największą elektrownią jądrową we Francji i jedną z największych na świecie. 

Morze Północne: Temperatura wody rośnie, meduz jest coraz więcej

Pozostało jeszcze 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Helsinki zainwestowały w transport publiczny i ściezki rowerowe
Wypadki
Rok bez śmiertelnego wypadku drogowego w stolicy europejskiego kraju
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Ogon samolotu Boeing 787 Dreamliner linii Air India, który rozbił się 12 czerwca 2025 r. w Ahmedabad
Wypadki
Linie lotnicze były ostrzegane przed katastrofą w Indiach. Wskazano problemy
Bangladesz: Katastrofa wojskowego samolotu. 19 osób nie żyje, 164 rannych
Wypadki
Bangladesz: Katastrofa wojskowego samolotu. 19 osób nie żyje, 164 rannych
Jeju Air
Wypadki
Katastrofa samolotu Jeju Air. Piloci wyłączyli nie ten silnik, który powinni?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Airbus A321 linii Wizz Air
Wypadki
Piloci samolotu z Poznania do Londynu wysłali sygnał mayday. Awaryjne lądowanie w Amsterdamie
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie