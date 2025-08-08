W sierpniu 2010 r. izraelski kabaret Latma opublikował na YouTube przeróbkę piosenki „Sexbomb” Toma Jonesa i Mousse’a T. Ubrany jak ajatollah członek grupy snuje marzenia o irańskiej bombie atomowej i w kluczowym momencie śpiewa: „Nine-elevens all over under the sun/You can’t hit us back – sounds like fun!/The beauty of Islam will shine so bright/And you will have to see the light” („9/11 wszędzie pod słońcem/Nie możecie się na nas odegrać – brzmi fajnie!/Piękno islamu będzie świecić tak jasno/I będziecie musieli przejrzeć na oczy”). Choć od powstania piosenki minęło 15 lat, bomby nadal nie ma. Z kolei Beniamin Netanjahu od 33 lat ostrzega, że Iran lada chwila zdobędzie broń nuklearną.