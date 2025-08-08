Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 08.08.2025 15:56 Publikacja: 08.08.2025 14:30
Przechodzień w Teheranie na tle plakatu pokazującego rakiety odpalane w kierunku Izraela, kwiecień 2024 r. Iran przeprowadził wtedy pierwszy zmasowany atak rakietowy na państwo żydowskie. Czy w przyszłości będzie zdolny także do ataku nuklearnego?
Foto: Vahid Salem/AP Photo/EastNews
W sierpniu 2010 r. izraelski kabaret Latma opublikował na YouTube przeróbkę piosenki „Sexbomb” Toma Jonesa i Mousse’a T. Ubrany jak ajatollah członek grupy snuje marzenia o irańskiej bombie atomowej i w kluczowym momencie śpiewa: „Nine-elevens all over under the sun/You can’t hit us back – sounds like fun!/The beauty of Islam will shine so bright/And you will have to see the light” („9/11 wszędzie pod słońcem/Nie możecie się na nas odegrać – brzmi fajnie!/Piękno islamu będzie świecić tak jasno/I będziecie musieli przejrzeć na oczy”). Choć od powstania piosenki minęło 15 lat, bomby nadal nie ma. Z kolei Beniamin Netanjahu od 33 lat ostrzega, że Iran lada chwila zdobędzie broń nuklearną.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Zrekonstruowane przez włoskiego historyka Carlo Ginzburga dzieje XVI-wiecznego młynarza, który stanął przed inkw...
Bill Viola to artysta, którego prace podziwiali widzowie na kilku kontynentach, ale on mówił, że najważniejszym...
„Walczące prowincje” to propozycja dla tych, którzy szukają szybkiej, prostej gry, gdzie liczy się przede wszyst...
Gabinet Hanny Suchockiej wprowadził możliwość praktycznie nieograniczonego importu żywności i innych dóbr spoza...
W czasach PRL-u od kobiet mieszkających na wsi oczekiwano, aby upodabniały się wyglądem do mieszkanek miast oraz...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas