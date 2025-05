„Chcemy, żeby ta pożyczka zaprocentowała nam powrotem do niepodległości”

Europoseł mówił, że trzeba spowolnić tempo „ostatecznego rozwiązywania sprawy polskiej”. Zaznaczy, że obóz, który wystawił Nawrockiego, zawiódł w wielu kluczowych sprawach, a jego prawicowość jest problematyczna, ale dziś potrzebuje „głosów polskich patriotów”. - Zatem oddajmy te głosy i uczyńmy wszystko (...) tak, żeby ten obóz stał się na powrót w większym stopniu - użyję takiego sformułowania - zakładnikiem polskich patriotów przynajmniej w części swoich poczynań - kontynuował.

- To nie znaczy, że weźmiemy odpowiedzialność za poczynania tego obozu, to nie znaczy, że oddając głos na Nawrockiego zostajemy żyrantami wszystkiego, co wcześniej i wszystkiego, co później nastąpi - zastrzegł. - Nie, wręcz przeciwnie, nie stajemy się żyrantami, my udzielamy pożyczki wysoko oprocentowanej - zadeklarował. - Chcemy, żeby ta pożyczka wysoko zaprocentowała nam powrotem do niepodległości - mówił.

„Idziemy, nie grymasimy, głosujemy”

W programie „Sprawki” Grzegorz Braun powiedział także, że wybór w drugiej turze wyborów jest „jak w ruskiej knajpie – można jeść albo nie jeść”. - No więc idziemy, nie grymasimy, głosujemy, ale nie po to, żeby potem bezkrytycznie klaskać i nie po to, żeby zaangażować się w charakterze przystawki, ale po to, żeby tym bliżej trzymać rękę na pulsie i nie ułatwiać wyborów konformistycznych, a ponaglać do wyborów patriotycznych – stwierdził. Zapewnił także, że nie został do deklaracji o poparciu Nawrockiego zachęcony „żadną transakcją”. Wcześniej sugerował, że otrzymał z zaplecza Nawrockiego obietnicę ewentualnego ułaskawienia w zamian za poparcie. - Daję ten głos, niczyjej łaski nie oczekując – zadeklarował w czwartek.

- Po to oddam głos na Karola Nawrockiego, a nie oddam głosu – co chyba zresztą było dość oczywiste – na Rafała Trzaskowskiego, żeby spowolnić, a nie dopuścić do przyspieszenia akcji demontażu państwa i degrengolady narodu polskiego – tłumaczył swoje stanowisko przed wyborami, które odbędą się 1 czerwca.