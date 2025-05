Sławomir Mentzen pokazał, że może być sprawczy nawet nie wygrywając wyborów

Po drugie – Mentzen na dobre już chyba uczynił z Konfederacji trzecią siłę na polskiej scenie politycznej, wygrywając przez nokaut pojedynek z Szymonem Hołownią i czyniąc, zwłaszcza w oczach młodszych wyborców, z Konfederacji alternatywę wobec obecnego porządku na polskiej scenie politycznej. O tym, że młodzi oczekują takiej alternatywy, wskazują wyniki I tury wyborów prezydenckich w grupie 18-29 lat, w której pierwsze dwa miejsca zajęli politycy dystansujący się zarówno wobec KO, jak i wobec PiS – a więc Mentzen i Adrian Zandberg. To, że lider Konfederacji osiąga w tej grupie wynik dwa razy lepszy od Zandberga, jest ważnym aktywem Konfederacji przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Polityczny wiatr wieje dziś na świecie w żagle prawicy, a Mentzen – jak się okazało – potrafi to wykorzystać.

Po trzecie – Mentzen, mimo iż zajął w wyborach trzecie miejsce i przed II turą powinien być przede wszystkim obserwatorem, pokazał sprawczość, tzn. umiejętność maksymalnego wykorzystania zgromadzonego kapitału politycznego, nawet jeśli nie zdobył całej puli (nie wszedł do II tury). Tradycją jest, że kandydaci wchodzący do II tury wyborów prezydenckich zabiegają o głosy tego trzeciego, ale lider Konfederacji umiał zrobić z tego polityczne show, zmuszając Nawrockiego i Trzaskowskiego do pielgrzymek do jego toruńskiego studia i przepytując ich niczym nauczyciel uczniów. Pozwalając przy okazji Karolowi Nawrockiemu odciąć się od polityki PiS i przyznać rację Konfederacji w takich sprawach jak sprzeciw wobec reżimu sanitarnego w czasie epidemii COVID-19 czy stosunek do tzw. Polskiego Ładu, Mentzen zyskał bezcenne argumenty w rywalizacji o rząd dusz na prawicy z PiS-em. Fakt, że kandydat popierany przez PiS de facto podpisuje się pod programem Konfederacji, może być powodem do konsternacji przynajmniej dla części wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego.

Niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich Mentzen i Konfederacja znajdą się w najbliższych dwóch latach w wygodnej roli opozycji, która może punktować rząd, a jednocześnie jest odporniejsza na repliki ze strony rządzących niż PiS, ponieważ może grać kartą „my jeszcze nie rządziliśmy”. Jeśli Konfederacja wykaże się cierpliwością, a jej liderzy powściągną ambicje na tyle, by nie rozpocząć wewnętrznej walki o władzę (czego wykluczyć nie można), to kampania prezydencka Menztena może być dużym krokiem na drodze tej formacji do władzy w Polsce.