Sławomir Mentzen: Nie powiedziałem, że Karol Nawrocki jest niezbyt lotnym osiłkiem

– Natomiast nie powiedziałem, że Karol Nawrocki jest niezbyt lotnym osiłkiem – podkreślił, nawiązując do jednego ze swoich wpisów w mediach społecznościowych. – Sztab PiS-u mu taki wizerunek zbudował. Czy świadomie, to nie wiem. (...) Rozmawiałem wczoraj z Karolem Nawrockim. Oczywiście nie jest niezbyt lotny, jest rozsądnym człowiekiem, z którym się miło rozmawia. Natomiast to, jaki mu sztab wizerunek budował, to już ich problem, a nie mój – powiedział.



Jak w II turze wyborów zagłosują wyborcy Konfederacji? Sławomir Mentzen prognozuje

Na pytanie o zarzuty o zbliżanie się do obozu Trzaskowskiego, które pojawiły się po spotkaniu z kandydatem KO w pubie w Toruniu, Mentzen stwierdził, że „właśnie po to było to piwo”. – Wielu wyborców wyobraża sobie, że w roku 2027 wejdę w koalicję z PiS-em (…) Wyborcy Konfederacji muszą rozumieć, że musimy być niezależni od PiS-u. Inaczej staniemy się przystawką PiS-u – wyjaśniał.

Kandydat Konfederacji pokusił się także o prognozę tego, na kogo zagłosują jego wyborcy w drugiej turze. – Myślę, że minimum 70 proc. moich wyborców zagłosuje na Karola Nawrockiego. 20 proc., może 15, zostanie (…) Największa część zagłosuje na Nawrockiego, potem dużo mniejsza część nie pójdzie na te wybory, a najmniejsza zagłosuje na Trzaskowskiego – powiedział.



Mentzen przyznał także, że w czasie kampanii popełniał błędy. – Z całą pewnością nieprecyzyjnie wyraziłem się przy sprawie płatnych studiów i dałem paliwo drugiej stronie do próby przekonania Polaków, że chcę im wprowadzić płatne studia – mówił. – Być może gdybym tych błędów nie popełnił, miałbym 16–17 proc., ale wiele by to przecież nie zmieniło – zauważył.