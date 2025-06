Rafał Trzaskowski komentuje sondażowe wyniki wyborów prezydenckich

Następnie na krótko głos zabrała małżonka Rafała Trzaskowskiego, która też podziękowała za głosy, przede wszystkim kobietom. Później kandydat Koalicji Obywatelskiej dziękował członkom swojej rodziny, przyjaciołom, członkom sztabu z przewodniczącą Wiolettą Paprocką.

- Mamy poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co było do zrobienia – mówił Trzaskowski. Dziękował wszystkim, którzy go wspierali. Wymienił liderów PSL i Polski 2050, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni oraz kandydatkę Lewicy Magdalenę Biejat i byłą posłankę PPS Joannę Senyszyn.

- Będę prezydentem wszystkich Polek i Polaków, będę waszym prezydentem – mówił do wyborców Rafał Trzaskowski.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji