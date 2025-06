Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI ocenia, że w średnim terminie wzrasta ryzyko polityczne w naszym kraju.- Testowana może być stabilność koalicji. W negatywnym scenariuszu nie można w dłuższym okresie wykluczyć przedterminowych wyborów parlamentarnych – mówi.

Z kolei Maciej Bobrowski, szef działu analiz DM BDM, zwraca uwagę, że wybory prezydenckie wskazały, iż obecny obóz rządowy prawdopodobnie nie będzie w stanie skutecznie procedować kluczowych dla siebie ustaw.

- Jest to zły scenariusz dla obozu byków, szczególnie w obliczu obniżonej ścieżki wzrostu gospodarczego przy konieczności utrzymania wysokich wydatków na obronność oraz rekordowych strumieni przeznaczanych na transfery społeczne – przestrzega Bobowski.

Co dalej po wyborach?

Bardzo zbliżony wynik dwóch kandydatów sygnalizuje zaciętą kampanię wyborczą w kolejnych wyborach parlamentarnych.

- To z kolei sprzyja luźnej polityce fiskalnej oraz może mieć wpływ na politykę monetarną, tj. wolniejsze cięcie stopy procentowej przez RPP, co w początkowym okresie mogłoby sprzyjać wynikom banków, choć w średnim i dłuższym terminie poprzez niższe inwestycje ograniczałoby tempo wzrostu potencjalnego PKB i miałby wpływ na wartość kredytów do depozytów w bankach oraz koszty ryzyka – uważa Sobiesław Kozłowski, dyrektor wydziału analiz Noble Securities. Zwraca też uwagę, że w ujęciu globalnym wzrost rentowności obligacji USA czy Japonii oraz skrajne negatywne nastawienie do dolara jest czynnikiem ryzyka dla akcji, co może zachęcać inwestorów do zwiększania płynności w portfelach, co miałoby wpływ na rynki wschodzące, w tym MSCI Poland.