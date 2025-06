Skoro zaś polski minister finansów ma do sfinansowania nie tylko wysoki deficyt budżetowy (aż 6,6 proc. PKB w ub.r., drugi co do wielkości w Unii po Rumunii), ale także musi spłacać stary, zaciągany przy niższych odsetkach dług emitując teraz dużo droższy, zaostrzy to i tak już duże napięcia budżetowe. Zwłaszcza, że elektorat oczekuje cięcia podatków, o czym świadczy choćby silne w I turze wyborów prezydenckich poparcie dla kandydata Konfederacji.

Czym grozi walka o wygraną w wyborach do parlamentu w 2027 r.

W ferworze walki przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. małe są szanse na racjonalizację rozdętych wydatków socjalnych i adresowanie ich tylko do potrzebujących. Nie wykluczałbym zresztą, że pojawią się kolejne. Przecież 500/800 plus oraz 13. i 14. emerytura pokazały, że najskuteczniejsze jest kupowanie głosów wyborców za ich własne pieniądze. A raczej za pożyczone, co zwiastuje konieczność podniesienia podatków w przyszłości.

Na nic nie zdadzą się apele ekonomistów do polityków o zdrowy rozsądek i przekonywanie, że w Polsce nie da się utrzymać szwedzkich (wysokich) wydatków i irlandzkich (niskich) podatków. Dług będzie dynamicznie rósł łamiąc konstytucyjną barierę 60 proc. PKB. Lekcja z bankructwa naszego kraju w latach 70. I 80. poszła w las.

Jak zareagują polscy przedsiębiorcy?

Widząc to oraz rosnące ryzyko wstrząsów gospodarczych duże polskie firmy nadal będą skłonne inwestować raczej za granicą niż w naszym kraju, co oznacza że inwestycyjny silnik wzrostu naszego PKB nie zaskoczy i nie wejdzie na wysokie obroty.

Jeśli zaś Karol Nawrocki utoruje PiS powrót do władzy w 2027 r., oznaczać to będzie recydywę sporu z Brukseli i ryzyko ponownego zamrożenia funduszy unijnych. To zaś przyniesie spadek inwestycji publicznych i mocniejsze zaciągniecie hamulca na wzroście gospodarczym. Bo na to, że politycy wykażą się zdrowym rozsądkiem, bym nie liczył.