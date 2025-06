Prof. Antoni Dudek: Jeśli wygra Rafał Trzaskowski, będzie to zwycięstwo dramatycznie wymęczone

Prof. Dudek odniósł się również do kontekstu politycznego tego starcia. – Trzeba powiedzieć jasno – te wybory prezydenckie są w praktyce czerwoną kartką, jaką otrzymała ekipa Donalda Tuska – mówił. Akcentował też, że Trzaskowski, jeśli ostatecznie zostanie prezydentem, nie może ignorować wymowy zbliżonego wyniku obu kandydatów. – Jako prezydent ewentualnie Trzaskowski powinien wyciągnąć konsekwencje, z prostego powodu. Jeśli wygra kandydat KO, to to zwycięstwo będzie dramatycznie wymęczone – stwierdził.

W opinii Dudka, wyniki głosowania wskazują na zmianę nastrojów społecznych. – Jak się przyjrzymy temu bliżej, co wynika z pierwszej tury wyborów prezydenckich, to wynika jasno, że Polska skręca w prawo po półtora roku rządów Donalda Tuska – argumentował. Tendencja ta – jak prognozuje – może się nasilać. – Jeśli ta polityka nie ulegnie radykalnej zmianie, to ten skręt w prawo za dwa i pół roku będzie jeszcze głębszy – przewidywał gość „Super Expressu”.

Prof. Dudek wyraził też obawy co do potencjalnych kontrowersji wokół ogłoszenia wyników. – Największe niebezpieczeństwo, jakie w tej chwili mamy, polega na tym, że mogą być próby podważania wyniku, który ogłosi nam Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek rano – ocenił. – Może się tak stać, ponieważ różnica będzie rekordowo niewielka. I to jest zawsze podstawa do twierdzenia, że coś było nieprawidłowego. I najbardziej bym się obawiał, gdybyśmy wyszli z tych wyborów prezydenckich ze sporem o to, czy prezydent jest prawidłowo wybrany – powiedział.