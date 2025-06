Sławomir Mentzen gratuluje Karolowi Nawrockiemu. „Liczę, że będzie pan pamiętał”

Udało się Panu przekonać moich wyborców bardzo konkretnymi deklaracjami, podpisanymi u mnie w Toruniu. Udało się Panu przekonać moich wyborców, że ma Pan krytyczne zdanie co do wielu ważnych działań poprzednich rządów PiS – napisał do Karola Nawrockiego Sławomir Mentzen, gratulując zwycięstwa w wyborach prezydenckich.