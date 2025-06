Ponad 70 proc. Trzaskowski uzyskał także m.in. w gminie Dobra w województwie zachodniopomorskim (72,77 proc.), Poznaniu (72,73 proc.), Sopocie (72,52 proc.), gminie Dopiewo w województwie wielkopolskim (72,27 proc.) i na Mokotowie (72,19 proc.).

Kadencja prezydenta RP trwa pięć lat i rozpoczyna się w momencie złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Andrzej Duda został zaprzysiężony na swoją drugą kadencję 6 sierpnia 2020 r., co oznacza, że jego kadencja zakończy się na początku sierpnia 2025 r.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Wybory prezydenckie. Jak Karol Nawrocki wypadł w porównaniu z Andrzejem Dudą

Pięć lat temu Andrzej Duda po raz drugi został prezydentem, po tym gdy uzyskał w drugiej turze ponad 10,4 mln głosów (51,03 proc.). Rafała Trzaskowskiego wskazało wówczas w ponownym głosowaniu nieco ponad 10 mln wyborców (48,97 proc.). W porównaniu do 2020 roku Trzaskowski zdobył minimalnie większą liczbę głosów (wówczas głosowało na niego 10 018 263 Polaków), ale nie wystarczyło to do zdobycia prezydentury.