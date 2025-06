Zdaniem Mateusza Morawieckiego koncepcja kandydata obywatelskiego bardzo dobrze się sprawdziła. – Był kandydatem obywatelskim i do końca pozostał niezależny – mówił „Rzeczpospolitej”, dopytywany o rozmowę Karola Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem, podczas której krytykował rządy PiS. Do sukcesów kampanii były premier zaliczył skonsolidowanie prawicowego obozu. I liczył na to, że kluczem do zwycięstwa Nawrockiego będą odmowy odpowiedzi (część wyborców nie chciała rozmawiać z ankieterami po wyjściu z lokali wyborczych). Morawiecki przypomniał, że sondażowy wynik Andrzeja Dudy również się zmieniał w nocy. I liczy na powtórkę z historii.

Ale to było jeszcze przed godz. 23. A zaraz po, kiedy opublikowany został sondaż late poll i kandydat popierany przez PiS przejął prowadzenie, sytuacja na wieczorze wyborczym PiS nabrała innej dynamiki. – Nastąpiła wyraźna poprawa nastrojów – słychać było w Małej Warszawie od wyraźnie rozluźnionych polityków prawicy.