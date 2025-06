Wybory prezydenckie 2025. Zasada jest prosta: wygrał Karol Nawrocki i „morda w kubeł”?

Wynik pierwszej tury pokazał, że ok. 60 proc. Polaków, mimo że mają inny wybór, opowiadają się za kandydatem PO lub PiS. Druga tura pokazała, że frekwencja jest wysoka – rekordowa w wyborach prezydenckich – nawet jeśli wybór ograniczony jest do PO–PiS-u. Pytanie, co zrobić z obozem przegranym?

Kiedy w 2015 roku PiS doszło do władz, Marcin Wolski, ówczesny dyrektor TVP sprzyjający PiS powiedział w rozmowie z Magdaleną Rigamonti w „Dzienniku Gazecie Prawnej”: „Zasady są proste: były wybory, wygrała ta partia, więc trzeba się z tym pogodzić i morda w kubeł. Jeśli ktoś chce wygrać następne, to niech się do tego przygotuje, stworzy program i wygra”. Wypowiedź wzbudziła kontrowersje, ale pokazała też kierunek rządów partii Jarosława Kaczyńskiego. Każdy, kto myślał inaczej niż władza PiS, był rugowany.

Prezydent Andrzej Duda szedł do wyborów z hasłem powtarzanym po Aleksandrze Kwaśniewskim, że chce być prezydentem wszystkich Polaków, po czym po zwycięstwie powiedział, że nie da się być prezydentem wszystkich Polaków. Nawet nie próbował. Czy będzie tak i tym razem? Czy może będzie jeszcze gorzej?

Jakie jest najważniejsze zadanie przed nowym prezydentem Karolem Nawrockim?

Karol Nawrocki nie powinien wchodzić w buty Andrzeja Dudy i być prezydentem tylko swoich wyborców. Pierwszym gestem nowo wybranej głowy państwa powinno być odcięcie się od partii go wspierającej, nawet jeśli wydaje się to mało prawdopodobne, oraz tworzenie nowego niezależnego ośrodka władzy. Jeśli siedziba PiS z Nowogrodzkiej przeniesie się do Pałacu Prezydenckiego, wszyscy na tym stracimy.