Schetyna przypomniał, że to właśnie Donald Tusk „półtora roku temu poprowadził koalicję demokratyczną do zwycięstwa wyborczego”. - To on to zrobił, on wygrał tamte wybory. Był liderem całego projektu – powiedział Schetyna.

Schetyna: To będzie prezydentura wojny i konfliktu

- Będziemy mieli do czynienia z kohabitacją prezydenta i rządu. Powinniśmy sobie ustalić agendę spraw, które trzeba załatwiać poza tą kłótnią, która i tak będzie się odbywała, bo reprezentujemy różne wizje, różne wartości. Mamy Rosję, mamy zmiany w Stanach Zjednoczonych, zmiany w Unii Europejskiej – ocenił Bocheński.

Schetyna powiedział, że „nie ma złudzeń, że będzie to prezydentura wojny i konfliktu". - Nie będzie kohabitacji. Kohabitacja jest wtedy, kiedy jest przynajmniej poszukiwanie jakiegoś porozumienia.