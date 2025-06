O Karolu Nawrockim Reuters pisze, że jest on „42-letnim bokserem amatorem”, który stał na czele IPN. „Kampanię prowadził, obiecując, że zapewni, iż rządowa polityka gospodarcza i socjalna będzie faworyzowała Polaków wobec przedstawicieli innych nacji, w tym uchodźców z Ukrainy” – pisze agencja Reuters.

Reuters o różnicy między Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO

Reuters wyjaśnia, że choć w Polsce to parlamentowi przypada większość władzy, to jednak prezydent może wetować przyjęte przez Sejm i Senat ustawy.

„Obaj kandydaci zgadzali się co do potrzeby zwiększenia wydatków na obronność, czego Trump, prezydent USA, domaga się od Europy, i co do kontynuowania wspierania Ukrainy w jej walce przeciw rosyjskiej inwazji” – odnotowuje Reuters.

„Ale podczas gdy Trzaskowski postrzega przyszłe członkostwo Ukrainy w NATO jako kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa, Nawrocki mówił niedawno, że jeśli zostałby prezydentem, nie ratyfikowałby decyzji (o rozszerzeniu NATO o Ukrainę) ze względu na zagrożenie wciągnięcia Sojuszu w wojnę z Moskwą” – czytamy w depeszy.