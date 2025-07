Po strąceniu 6 kwietnia samolotu, w którym leciał umiarkowany prezydent Rwandy Juvénal Habyarimana (wraz ze swoim odpowiednikiem z Burundi), to na terenie ambasady Francji w Kigali ukonstytuowała się ekipa radykalnych Hutu pod przywództwem Théodore’a Sindikubwabo. Przez kolejne 100 dni doprowadziła ona do wymordowania przynajmniej 800 tys. Tutsi (i umiarkowanych Hutu). To tempo morderstw, którego nawet III Rzesza nie osiągnęła w trakcie Holokaustu.

Foto: Tomasz Sitarski

Powołana przez Macrona komisja historyków wykazała w raporcie z 2022 roku, że ówczesny prezydent François Mitterrand doskonale wiedział, co się dzieje w Rwandzie. Dostawał o tym raporty francuskiego wywiadu, o tym alarmowały też go organizacje pozarządowe, jak Lekarze bez Granic. Mimo to do Kigali cały czas płynęły dostawy francuskiej broni. Powód: Mitterrand uważał, że jego priorytetem musi być obrona Rwandy przed Rwandyjskim Frontem Patriotycznym emigranta Tutsi Paula Kagame, którego bazą była sąsiednia, anglojęzyczna Uganda. Francuski prezydent uważał, że chodzi tu przede wszystkim o zachowanie francuskich wpływów w Afryce przed Anglosasami. Dopiero 22 czerwca ONZ powierzył Francji misję powstrzymania walk. W ten sposób ruszyła francuska operacja „Turquoise”. Ale i ona koncentrowała się na powstrzymaniu Kagame pozwalając na kontynuację ludobójstwa. A później umożliwiła Sindikubwabo i innym zbrodniarzom Hutu na znalezienie schronienia w Kongu.

– Francja mogła powstrzymać ludobójstwo w Rwandzie w 1994 roku, ale nie miała ona woli, aby to uczynić – przyznał prezydent Macron w maju 2024 roku.

Przez dekady Pałac Elizejski rozwinął sieć bezpośrednich kontaktów z autorytarnymi reżimami afrykańskimi

Przez bardzo wiele lat symbolem „Françafrique” był Jacques Foccart, jeden z najwierniejszych współpracowników Charlesa de Gaulle’a. W Pałacu Elizejskim miał on oddzielne „biuro afrykańskie”, które stało się bazą do zawiązania całej sieci powiązań z przywódcami Czarnego Lądu. Ten system działania z pominięciem rządu, parlamentu i innych instytucji demokratycznych kontynuowali następcy generała.

Znakomicie opisano to w wydanej niedawno książce „François Mitterrand. Le dernier empereur”. Jednym ze znaczących przykładów jest z pewnością Gabon. Krwawa wojna niepodległościowa w Algierii spowodowała, że Francja została na początku lat sześćdziesiątych XX wieku odcięta od dostaw ropy (i gazu) z terenów, które były jej departamentami zamorskimi. To wtedy De Gaulle skoncentrował swoją uwagę na gabońskich złożach ropy. Przez wiele lat nieistniejący już dziś państwowy koncern Elf czerpał stąd nawet 3/4 swoich zysków. W zamian za monopol, jaki tu mieli, Francuzi wspierali autorytarny reżim prezydenta Omara Bongo i również wybranego w wątpliwych okolicznościach jego syna Ali Bongo, a także przekazywali im część zysków z ropy. Pieniądze prezydentów Gabonu były tak ogromne, że w pewnym momencie doszło wręcz do dynamiki odwrotnej: to Bongo w czasie licznych podróży do Paryża decydował poprzez przekazywane nielegalnie środki, którego z francuskich polityków widziałby u władzy nad Sekwaną.