„Politico” rolę prezydenta w Polsce określa mianem „głównie ceremonialnej” i podkreśla, że to rząd odpowiada za politykę zagraniczną. „Ale prezydent może wetować ustawy lub odsyłać je” do Trybunału Konstytucyjnego – czytamy. „Kierowana przez Tuska koalicja nie ma wystarczającej liczby głosów w parlamencie, by obalić weto, więc prezydent Nawrocki będzie mógł sprawić, że premierowi (Tuskowi) trudno będzie rządzić” - czytamy w artykule.

W artykule czytamy też o zarzutach, jakie pojawiły się wobec Nawrockiego w czasie kampanii wyborczej, w tym oskarżeniach o to, że przywoził prostytutki klientom Grand Hotelu w Sopocie, w którym pracował jako ochroniarz; oskarżeniach o udział w ustawkach pseudokibiców oraz niejasnościach związanych z przejęciem kawalerki w Gdańsku należącej do Jerzego Ż.

„Konserwatywni wyborcy zdecydowanie poparli Nawrockiego, w obawie przed liberalnymi dokonaniami Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy, gdzie wspierał prawa mniejszości LGBTQ+ i postępował wbrew wpływowej hierarchii Kościoła katolickiego” - pisze „Politico”.

„Politico” o podziałach w Polsce: Liberalne miasta kontra konserwatywne miasteczka i wieś

W artykule czytamy też, że Nawrocki w kampanii prezydenckiej obiecywał uczynienie z Polski „normalnego” kraju, sugerując, że będzie walczyć z federalistycznymi tendencjami w UE, będzie sprzeciwiać się polityce klimatycznej, torpedować poszerzanie praw LGBTQ+ lub próby zliberalizowania praw aborcyjnych. „Politico” odnotowuje też, że Nawrocki zapowiedział zablokowanie możliwości wejścia Ukrainy do NATO.

„Wyrównany wynik wyborów wskazuje na głębokie podziały polityczne w Polsce – podzielonej między bardziej liberalne miasta i konserwatywne miasteczka i wioski; pomiędzy tymi, którzy wspierają UE i tymi, którzy opowiadają się za silnym państwem narodowym; pomiędzy liberałami i osobami wyznającymi tradycyjne wartości oraz silną rolę Kościoła katolickiego” - podsumowuje „Politico”.