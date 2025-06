Ewa Hernik-Zajączkowska: Przyspieszone wybory do Sejmu są mało prawdopodobne

W kontekście dalszych losów politycznych europosłanka zaznaczyła, że Konfederacja nie zamierza się śpieszyć i przewiduje spokojny okres ponad dwóch lat do kolejnych wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Hernik-Zajączkowska wskazała, że obecne rekordowo niskie poparcie dla rządu Donalda Tuska powoduje, iż przyspieszone wybory są mało prawdopodobne. Co więcej, uznała, że Tuskowi może być wygodnie mieć prezydenta z innej opcji politycznej, na którego można zrzucać odpowiedzialność za niepowodzenia.

Na pytanie o możliwość współpracy i wspólnego rządzenia Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością europosłanka odpowiedziała, że jej formacja jest gotowa do rozmów z każdym ugrupowaniem politycznym, jeśli tylko będzie to sprzyjać wprowadzeniu ich postulatów w życie. Podkreśliła, że partia chce wziąć odpowiedzialność za rządzenie Polską, co wymaga objęcia władzy. I jeśli nie uda się tego zrobić samodzielnie, to możliwa jest koalicja. Przyznała, że działania Sławomira Mentzena, takie jak otwarte spotkania z politykami różnych opcji, były celowe i mają pokazać niezależność Konfederacji.

Hernik-Zajączkowska wskazała, że Konfederacja przygotowuje się do wyborów w 2027 roku i chce wtedy pokazać swoją realną siłę polityczną, która pozwoli na rozmowy o ewentualnym udziale w rządzie. Na razie jednak jej politycy unikają spekulacji na temat potencjalnych koalicji, koncentrując się na budowaniu własnego potencjału i przekonywaniu Polaków do swoich idei.

Europosłanka stwierdziła, że dla Konfederacji celem jest „przełamanie duopolu PO-PiS-u” i wymiana pokoleniowa na polskiej scenie politycznej.