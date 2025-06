Flagi USA często pojawiały się na wiecach Nawrockiego, a jego zwolennicy uważali, że daje on większe nadzieje na stworzenie silnych więzi z administracją Trumpa Fragment depeszy AP

„W Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy USA, a Noem zasugerowała, że więzi militarne mogą zostać pogłębione z Nawrockim jako prezydentem” - czytamy w depeszy.

Amerykańska agencja zwraca uwagę, że wyborcy Nawrockiego liczą, że przywróci on „normalność”, jak – ich zdaniem – zrobił to Trump. „Flagi USA często pojawiały się na wiecach Nawrockiego, a jego zwolennicy uważali, że daje on większe nadzieje na stworzenie silnych więzi z administracją Trumpa” - pisze amerykańska agencja.

AP zauważa też, że Nawrocki „sięgał po niektóre elementy języka Trumpa w kwestii Ukrainy”. „Obiecał dalsze wsparcie Polski dla Ukrainy, ale był krytyczny wobec prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, oskarżając go o wykorzystywanie sojuszników. Oskarżył też ukraińskich uchodźców o wykorzystywanie polskiej szczodrości, zapowiadając priorytetowy dostęp Polaków do świadczeń społecznych, takich jak dostęp do ochrony zdrowia czy szkolnictwa” - czytamy w depeszy.