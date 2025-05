Wybory prezydenckie są szansą na przywrócenie państwu sprawności i sprawczości

Skoro więc w dominujących przed wyborami tematach dyskusji każdy z nich kończy się wnioskiem o konieczności usunięcia groźby prezydenckiego sprzeciwu, to może to jest ten postulat, który należy wybrać jako temat główny dyskursu na finalne dni kampanii? Nie ekscytować się rozważaniami o przepływach elektoratów, deficytami moralnymi kandydata, dyskusjami, kto kogo zagoni w kozi róg jakimś nowym lub starym hakiem?

Uzmysłowić wszystkim elektoratom – od emerytów, przez pracowników najemnych i pracodawców do głosującej po raz pierwszy młodzieży – gdzie leży największy problem rozwiązywany tymi wyborami. Że tu chodzi o przywrócenie sprawności i sprawczości państwa na rzecz i dla dobra wszystkich Polaków, niezależnie od ich sympatii partyjnych. O odblokowanie potencjału jakichkolwiek reform choćby po to, by ludziom (nie mówmy górnolotnie o obywatelach) wkrótce już żyło się łatwiej, zdrowiej i dostatniej, a na końcu, by mieli warunki do realnej obrony przed Putinem.

Konieczne jest domknięcie układu rządzącego krajem

By to się stało, konieczne jest domknięcie układu rządzącego krajem, a nie prowadzenie na przykład antysystemowych rozważań, pogłębiających chaos wewnętrzny do czasu kolejnych wyborów za dwa lata. To powinien rozumieć prawie każdy wyborca. Prawem budowy kontrastu należy mu przypomnieć, że poprzedni układ prawicowo-nacjonalistyczny miał swoje osiem lat (a prezydent dziesięć lat) i… nic. Tylko zdezorganizowali i skłócili kraj, więc teraz szansę należy w trybie pilnym dać drugiej stronie politycznego spektrum, skoro tak dużo obiecała. Dobitnie trzeba powiedzieć, że to prezydenckie weto jest stawką tych wyborów.

Autor dr Wojciech Warski Członek zespołu ekspertów Team Europe Direct, rad PISM i SEA, były wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Trójstronnej Komisji, BCC i Pracodawców RP