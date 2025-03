Drugą ekspertyzę przygotował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Przemysław Rosati. Jego zdaniem marszałek Sejmu nie może odkładać zwołania Zgromadzenia Narodowego ponad konstytucyjny termin. – Marszałek musi zwołać Zgromadzenie Narodowe po to, aby dokonać czynności, która pozwoli objąć urząd prezydenta osobie, która zwyciężyła w wyborach – twierdził prawnik.

Czy czeka nas kryzys wyborczy? Eksperci mają receptę

Rosati podkreśla przy tym, że istnieje domniemanie ważności wyborów. – Do momentu kiedy nie zostanie stwierdzone, że wybór prezydenta jest nieważny, to osoba, która została zwycięzcą wyborów prezydenckich i następnie objęła skutecznie urząd poprzez złożenie ślubowania przed Zgromadzeniem Narodowym, jest prawidłowo wybranym prezydentem – mówił mec. Rosati. Dodał też, że Sąd Najwyższy spełniający kryteria konstytucyjne może orzekać w sprawie ważności wyborów także po objęciu urzędu prezydenta.

Czytaj więcej Prawo w Polsce Sejm uchwalił ustawę incydentalną Hołowni. Wybory zatwierdzi 15 sędziów SN Sejm uchwalił w piątek tzw. ustawę incydentalną Szymona Hołowni, która ma być receptą na ewentualny kryzys wyborczy. Zgodnie z nią o ważności najbliższych wyborów orzekać będzie 15 sędziów najstarszych stażem w Sądzie Najwyższym, a nie kwestionowana Izba Kontroli Nadzwyczajnej.

Zdaniem mec. Rosatiego, żeby uniknąć kryzysu związanego ze stwierdzaniem ważności wyborów, należy pominąć stosowanie przepisów ustawy o SN i zastosować konstytucję wprost. – Stosując konstytucję wprost, a mianowicie art. 129 i art. 45, można wykreować skład SN spełniający kryteria konstytucji, żeby mógł on stwierdzić ważność wyboru – wskazał Rosati.

Dodał, że wymaga to jednak odpowiedniego działania pierwszego prezesa SN i niepowoływania do składu takiego sądu tzw. neosędziów. – Przy odrobinie dobrej woli, przy odpowiedzialności za państwo, przy odwadze stosowania konstytucji wprost z pominięciem przepisów ustaw, możliwe jest dziś wykreowanie Sądu Najwyższego, który będzie mógł zrealizować tę kompetencje – mówił Rosati. Podkreślił przy tym, że do momentu, kiedy nie nastąpi stwierdzenie nieważności, mamy do czynienia z ważnym wyborem na urząd prezydenta.