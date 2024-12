Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: Neosędziowie SN mieliby orzekać o ważności wyborów? Naprawdę?

Po trzecie, legalni sędziowie SN niemal przez cały czas (z nielicznymi wyjątkami) odmawiali orzekania wspólnie z neosędziami. I chwała im za to. A teraz mieliby być zmuszeni (!?) ustawą przegłosowaną przez demokratyczną większość w Sejmie do orzekania razem z „neo”? To poza wszystkim byłoby po prostu nieprzyzwoite.

Po czwarte, puśćmy wodze wyobraźni, choć nie całkiem. Neosędziowie są z całą pewnością zainteresowani wynikiem wyborów prezydenckich, bo ich wygranie przez demokratycznego kandydata otwiera drogę do przywrócenia praworządności, w tym – wreszcie - do usunięcia wszystkich neosędziów z SN (jako odrębnej „kohorty” w rozumieniu niedawnej opinii Komisji Weneckiej). Z tego powodu nie będą bezstronni. A przecież w obecnym składzie SN nielegalni sędziowie mają większość a jego prace organizuje neoprezes. Można więc z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że w razie wygranej kandydata demokratycznego neosędziowie mogą przegłosować legalnych sędziów i uchwalić unieważnienie wyborów prezydenckich. Że może nie być do tego dostatecznych podstaw prawnych? Co z tego. Do uchylenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie subwencji dla PiS także podstaw nie było.

Koncepcja przedstawiona przez marszałka Hołownię niepotrzebna

Czy twórcy pomysłu z orzekaniem przez SN w „pełnym” składzie o ważności wyborów prezydenckich, aby na prawdę to przemyśleli?

Poza tym cała koncepcja doprowadzenia do tego, by SN w niekonstytucyjnym składzie orzekał o ważności wyborów jest po prostu niepotrzebna. Uchwała SN o ważności wyborów ma charakter deklaratoryjny, ona wyłącznie stwierdza/potwierdza ważność wyborów, które i bez tej uchwały byłyby ważne. Konstytutywny charakter ma dopiero uchwała unieważniająca wybory. A jeżeli takowa zapadłaby z udziałem neosędziów, których poprzedni obóz rządzący wstawił do Sądu Najwyższego właśnie po to, aby pilnowali interesów politycznych tego obozu (jak w przypadku dotacji budżetowej dla PiS) – przywołać można istotny tu fragment uchwały Rady Ministrów z 18 grudnia 2024 r. w sprawie przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu konstytucyjnego w obszarze sądownictwa: „Rada Ministrów uznaje, że Sąd Najwyższy orzekający w składach, w których zasiada osoba powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, nie spełnia wymogów niezależności i bezstronności”. Nasuwające się tu wnioski czytelnik wyciągnie sam.

Autorzy są profesorami Uniwersytetu Łódzkiego oraz adwokatami