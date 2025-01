Sejm uchwalił ustawę incydentalną Szymona Hołowni. Wybory zatwierdzi 15 sędziów Sądu Najwyższego

Rozwiązanie to było odpowiedzią na liczne apele prawników, którzy alarmowali, że propozycja Hołowni w rzeczywistości nie odpowiada na problem i doprowadzi do jeszcze większego chaosu, ponieważ tzw. neosędziowe, których status jest główną osią obecnego sporu, zasiadają już we wszystkich Izbach SN. A zgodnie z pierwotnym projektem oni również mieliby orzekać o ważności wyborów.

Wybory prezydenckie 2025. O ich ważności zadecydują najstarsi sędziowie Sądu Najwyższego

Co ważne, uchwalone przepisy przewidują też, że w przypadku jeśli dwóch lub więcej sędziów posiada taki sam okres pracy w SN, to pierwszeństwo do zasiadania w składzie będzie miał sędzia o najdłuższym stażu całej służby sędziowskiej.

Uchwalona ustawa zakłada też, że protesty wyborcze związane ze zbliżającymi się wyborami będą rozstrzygały trzyosobowe składy sędziowskie losowane spośród 15 sędziów orzekających w SN najdłużej. Przewodniczącymi tych składów będą sędziowie o najdłuższych stażach w tym sądzie.

Posłowie zagłosowali też w piątek za poprawką PSL, zgodnie z którą przepisy tej ustawy zadziałają nie tylko wobec wyborów prezydenckich 2025, ale także w stosunku do spraw wszczętych i niezakończonych przed jej wejściem w życie. A ma to nastąpić po trzech dniach od ogłoszenia.

Prace nad tą ustawą przebiegały w Sejmie stosunkowo sprawnie mimo oporu PiS, które podjęło kilka prób zablokowania tych przepisów. Jednak wszelkie wnioski o odrzucenie projektu w całości przepadły w głosowaniach.

Wydaje się, że przez etap senacki rozwiązania te przejdą równie gładko. Jednak prawdziwy sprawdzian czekać może ustawę incydentalną dopiero wtedy, kiedy trafi ona na biurko prezydenta. Co prawda jeszcze w grudniu marszałek Hołownia konsultował pierwotną propozycję z Andrzejem Dudą. Nie jest jednak pewne, jak prezydent zareaguje na obecny kształt ustawy.