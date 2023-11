Prawdziwa historia Matthew Perry'ego nie brzmi już tak śmiesznie

Śmierć Matthew Perry’ego w wieku zaledwie 54 lat była jednak szokiem nie tylko dlatego, że dla całego pokolenia fanów „Przyjaciół” był to ktoś tak bardzo bliski, że niektórzy mogli mieć wrażenie, iż sami dobrze go znali. To był szok, bo wiele osób dopiero w momencie jego śmierci dowiedziało się, że życie aktora, który dał światu Chandlera, było pasmem bólu i nierównej walki z własnymi demonami.

Czy potrafimy przeniknąć za obronne mury wznoszone przez nasze dzieci, naszych przyjaciół, naszych partnerów – i dostrzec to, co się za nimi kryje?

Uzależnienie od alkoholu, leków, narkotyków, kilkanaście odwyków, ba, znalezienie się na krawędzi śmierci na wiele lat przed śmiercią (kiedyś, po przedawkowaniu leków, jego serce zatrzymało się na pięć minut) – to nie brzmi jak historia uroczego śmieszka z „Przyjaciół”, prawda? Sam Perry podobno nie był w stanie oglądać serialu, który niektórzy fani znają na pamięć, bo na jego planie prawie nigdy nie był „czysty”. Bawił do łez, a jednocześnie w środku powoli umierał. W końcu wydawało się, że wygrał swoją walkę, ale wszystko wskazuje na to, że lata zmagań z nałogami nie pozostały bez wpływu na jego zdrowie.

Czy dostrzegamy podobne demony u naszych najbliższych?

A jaka z tego wszystkiego płynie refleksja? Cóż – przypadek Chandlera Binga, który dopiero po śmierci dla wielu stał się prawdziwym Matthew Perrym skłania do zastanowienia się, czy i my w życiu czasem nie dajemy się zwieść maskom noszonym przez osoby, które są wokół nas, nawet często te najbliższe. Czy dostrzegamy, że gdy ktoś się śmieje, to tak naprawdę czasem krzyczy o pomoc? Czy potrafimy przeniknąć za obronne mury wznoszone przez nasze dzieci, naszych przyjaciół, naszych partnerów – i dostrzec to, co się za nimi kryje? Czy czasem – trochę z lenistwa – nie bierzemy za dobrą monetę tego, co widzimy, zamiast spróbować odkryć, co kryje się głębiej? Bo jeśli nie, to może warto coś zmienić, bo po prostu może zabraknąć nam czasu.

W jednym z odcinków „Przyjaciół” na planie spotkali się Matthew Perry i Robin Williams (wiele lat później zmarł śmiercią samobójczą po przegraniu własnej walki z nałogami i depresją). I widzowie śmiali się do łez – bo kochali maski aktorów, a przecież już wtedy, na tym planie, były demony, które ostatecznie ich zabiły. Ich jednak nikt nie dostrzegał.