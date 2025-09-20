Z tego artykułu się dowiesz: Jakie strategie przyciągania widzów wykorzystują obecnie polskie kina?

Jakie są prognozy frekwencji kinowej w nadchodzących latach?

Jak obecna sytuacja w kinach wygląda w porównaniu do lat przed pandemią?

Jakie role pełnią akcje promocyjne dla kondycji branży kinowej?

Jakie wyzwania stoją przed operatorami kin w kontekście rosnącej popularności streamingów?

1,2 mln – nawet na tyle widzów w kinach liczą organizatorzy tegorocznej edycji akcji Święto Kina, co wynika z naszych nieoficjalnych informacji. To dwa razy więcej niż rok temu. Trwająca dwa dni promocja odbywająca się od dziesięciu lat ma za zadanie podtrzymać nawyk chodzenia do kina.

Ponad 260 kin w Polsce robi promocję: bilety od 14 zł

W całej Polsce w kinach w sobotę i w niedzielę trwa akcja promocyjna „Święto Kina”, prowadzona o tej porze roku od dekady. Za bilet zapłacimy 14–16 zł w zależności od tego, czy staniemy w kolejce do kasy, czy zakup zrobimy przez internet (część kin pobiera dodatkową opłatę za skorzystanie z systemu). W obu wypadkach to o ponad 40 proc. taniej niż wynosi średnia cena w tym roku (ponad 24 zł).

Ramię w ramię uczestniczą w niej zarówno największe sieci multipleksów, jak i małe kina. Do czwartku akces zgłosiło – 134 kin tradycyjnych, co razem z dużymi akcjami dawało 263 obiekty. 1,1 mln zł brutto na akcję przeznaczył Polski Instytut Sztuki Filmowej. Finansowo wsparł ją także – trzeci raz – InPost. Z kolei kampanię reklamową poświęconą informowaniu o święcie współfinansują multipleksy.