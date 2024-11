Prognozy PwC: Wydatki na internet w Polsce będą rosły szybciej

Potencjał w grach i cyfrowych wydaniach

Zdaniem Sidelnika różnorodne źródła przychodów, takie jak subskrypcje, mikropłatności oraz licencjonowanie treści, zwiększają stabilność finansową segmentów gier wideo i usług OTT. Jak dodaje Sidelnik, stają się one jednymi z najbardziej dynamicznych na polskim rynku.

Co to oznacza? Średnia stopa wzrostu przychodów sektora gier w latach 2023–2028 wg PwC wyniesie 6,8 proc., a wartość tej branży urośnie z 4,3 mld zł na koniec bieżącego roku do 5,5 mld zł w perspektywie czterech lat.

Raport pokazuje też perspektywy dla takich branż, jak wydawcy prasy, książek czy muzyki. We wszystkich tych wypadkach coraz ważniejszym źródłem przychodu mają być wersje cyfrowe, w tym książki elektroniczne i streaming utworów.

Branża muzyczna stoi cyfrowymi formatami. Jej przychody w br. wyniosą około 870 mln zł i większość z tego – 714 mln zł – wpłynie dzięki sprzedaży utworów w postaci streamingu. W tej formie utwory muzyczne konsumować ma w 2024 r. 5 mln subskrybentów, a w 2028 r. – prawie 6 mln.

Jak ocenia PwC, rynek nagrań muzycznych znajduje się w dobrej kondycji z wyjątkiem fizycznych nośników muzycznych i cyfrowych pobrań nagrań. Zainteresowanie fizycznymi nośnikami muzycznymi, takimi jak płyty winylowe i CD, wyraźnie spada – oceniają eksperci. W 2023 r. przychody z ich sprzedaży wyniosły tylko 54 mln zł. Do 2028 r. mają skurczyć się do 43 mln zł.

Co do książek to tu sytuacja jest odwrotna. Branża ta stoi nadal książką papierową. Na ponad 1 mld zł przychodu e-booki odpowiadać mają za około 150 mln zł. PwC nie oszacował wielkości segmentu audiobooków.