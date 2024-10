W III kwartale kina straciły 25 proc. widzów

11,5 mln biletów sprzedały kina w Polsce w III kwartale – wynika z ostatecznych danych Boxoffice.pl za ten okres, informacji z UIP, które uzyskaliśmy, oraz szacunków Heliosa. Tym samym frekwencja kin w III kwartale jest o 25 proc. mniejsza niż rok wcześniej (15,47 mln biletów).

W sumie po trzech kwartałach widownia kin w Polsce wynosi więc 35,6 mln, co oznacza spadek rok do roku o około 3 proc. (z 36,8 mln).

Tomasz Sitarski

Efekt wysokiej bazy

Spadek w III kwartale to efekt tzw. wysokiej bazy sprzed roku. Wtedy wyniki kin mocno podbiły dwie produkcje: „Barbie” i „Oppenheimer”. Jak szacuje Helios, na te filmy poszło w sumie 4,5 mln widzów. Kinowa sieć estymuje, że z pominięciem tych produkcji tegoroczne wyniki kin są nieco lepsze niż rok temu. Ale nie tylko o to chodzi. Jak pisaliśmy – kina zanotowały gorsze wyniki we wrześniu za sprawą powodzi na południu kraju.

W nadrobieniu ubytku nie pomogło na tyle, na ile oczekiwano, Święto Kina, czyli weekend tanich biletów. W tym roku wejściówka kosztowała 13 zł (wobec 12 zł przed rokiem), promocja trwała dwa dni, a nie jeden, a według naszych informacji skorzystało z niej ok. 600 tys. widzów (500 tys. rok temu).