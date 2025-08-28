Aktualizacja: 29.08.2025 08:04 Publikacja: 28.08.2025 21:24
Dziś nie zastanawiamy się już, czy warto inwestować w profilaktykę – pytanie brzmi: jak szybko możemy stworzyć model kulturowo-społeczny, w którym zapobieganie stanie się priorytetem?
O tym, między innymi, będziemy dyskutować w gronie decydentów i ekspertów podczas panelu „Szukajmy przyczyn, nie skutków. Kiedy profilaktyka wkracza na pierwszy plan?”, który odbędzie się 2 września.
W obecnych czasach bezpieczeństwo zdrowotne jest jednym z filarów bezpieczeństwa narodowego. Stabilny, odporny na kryzysy, wojny i pandemie system ochrony zdrowia wymaga strategicznego podejścia do profilaktyki oraz zapewnienia nieprzerwanego dostępu do leków i szczepionek. Dlatego tak istotne jest, aby polityka zdrowotna konsekwentnie stawiała profilaktykę na pierwszym planie – nie tylko poprzez edukację i inwestycje w szeroki dostęp do szczepień na każdym etapie życia, ale również poprzez tworzenie rozwiązań, które realnie wspierają wszystkich zaangażowanych w system ochrony zdrowia.
Szczepienia mogą stać się powszechną praktyką, tylko jeśli wszyscy aktywnie włączymy się w popularyzowanie szczepień ochronnych: rząd, samorządy, lekarze POZ, specjaliści, pielęgniarki, a także farmaceuci, którzy mogą odegrać kluczową rolę w zwiększaniu dostępności i świadomości wśród pacjentów. Wymaga to jednak nie tylko oczekiwań, ale i wsparcia – regulacyjnego, organizacyjnego i edukacyjnego. Tylko wtedy wspólnie zbudujemy skuteczny model popularyzacji szczepień, odpowiadający na realne potrzeby społeczeństwa.
Forum w Karpaczu to znakomita okazja, by wspólnie wypracować model, w którym profilaktyka stanie się prawdziwym fundamentem zdrowego, bezpiecznego i nowoczesnego państwa.
